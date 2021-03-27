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Мацуев — о победе сборной России: «Чувствуется, что в команде есть единство»

19:53
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Народный артист РФ Денис Мацуев прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

«Очень тяжелая победа. Словения — крайне непростой соперник, один Иличич это игрок высочайшего класса. Понятно, почему Миранчук проигрывает ему конкуренцию. Во втором тайме, конечно подсели. Есть вопросы. Важно, что выиграли, но победить в Словакии будет не менее важно. Я чувствую, что в команде есть сплочение и единство. То, чем заряжает Черчесов. Все бьются. Уверен, что мы идем на правильном пути, хотя и группа у нас сложнейшая. Теперь понятно, что победа Словении над Хорватией — не случайность. Я очень рад, что мы победили. Идем дальше. Мы всегда вместе со сборной», — сказал Мацуев «СЭ».

Ранее Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1. Россияне с 6 очками занимают первое место в своей группе.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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