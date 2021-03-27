Булыкин поздравил Жемалетдинова и Мухина с дебютом за сборную России
Экс-футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
27 марта в игре Россия — Словения нападающий Артем Дзюба оформил дубль в ворота Облака.
«Игра, конечно, понравилась результатом и самой игрой отдельных футболистов, начиная Дзюбой и заканчивая железнодорожниками. Дебют — это всегда волнительно, хорошо, что сборная победила в дебютный матч Мухина и Жемалетдинова. Поздравляю их. Рад, что сборная победила и Дзюба всем показал, что он умеет забивать голы и приближается к рекорду Кержакова», — сказал Булыкин «СЭ».
Ранее, 24 марта, Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1. Россияне с 6 очками занимают первое место в своей группе.
(Екатерина Звенигородская)
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