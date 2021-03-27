Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в матче против сборной Словении в рамках отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре (2:1). Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в ворота Яна Облака

«На нашей стороне было преимущество болельщиков, — сообщил Мостовой «СЭ». — Я думаю, все уже отвыкли видеть стадион с таким количеством зрителей. Это нас мотивировало, и мы в первом тайме владели инициативой. Артем Дзюба проявил себя во всей красе. Два забитых мяча — это именно его мячи. Он вырвал, поборолся, забил. Молодец».

Мостовой также предположил, какая будет игра в матче против сборной Словакии.

«Давайте подождем, давайте не будем спешить. Посмотрим, как они сегодня сыграют. Словаков мы давно не видели. Вот вспоминали игру со Словенией в Мариборе. Там стадион небольшой, но был забит до отказа. Результат мы все знаем. Болельщики играют огромную роль», — добавил Мостовой.

Следующий матч сборная России проведет против Словакии. Матч пройдет 30 марта в 21:45 по московскому времени на стадионе «Антона Малатинского» (Словакия, Трнава).

(Артем Бухаев)