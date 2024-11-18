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Сегодня, 09:00

Сычев об играх сборной России: «Нужно продолжать организовывать товарищеские матчи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил товарищеские матчи сборной России в ноябре.

— Как вам разгром сборной Брунея?

— Все же понимают, какая сейчас ситуация. Но нужно продолжать организовывать товарищеские встречи. РФС делает большое дело. Нельзя пропускать эти международные паузы.

— Но уровень соперников...

— Вы говорите очевидные вещи, но ситуация такая, какая есть. Находим того, кого можем. Эти игры больше нужны нам, чтобы давать возможности молодым футболистам. Матч с Брунеем показал, что у всех есть настрой, желание, выполняются требования Валерия Карпина. И встречи в регионах — это очень важно!

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19 ноября на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Сычев
Футбол
Сборная России по футболу
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