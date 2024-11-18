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Сегодня, 09:00

Россия — Сирия: время начала и где смотреть матч сборной

Россия и Сирия встретятся в товарищеском матче 19 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россия примет Сирию после крупной победы над Брунеем и переезда из Краснодара в Волгоград.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Волгоград Арене» в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

15 ноября Россия провела товарищескую игру с Брунеем и одержала крупнейшую победу в своей истории — 11:0. Сирия сыграла предыдущий матч в октябре, уступив Таиланду (1:2) в Кубке Короля Таиланда.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Сирия

Матч России и Сирии в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за час до матча и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сирия. За ключевыми событиями игры можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

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