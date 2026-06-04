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4 июня, 19:47

Братья Миранчуки поделились мнением об игре Амира Ибрагимова

Александр Абустин
корреспондент

Братья Миранчуки ответили на вопросы об игре новичка сборной России Амира Ибрагимова.

Ему еще нужно время освоиться в коллективе. Но на поле он резкий, быстрый. Согласен с Валерием Георгиевичем, что может стать большим помощником, — сказал Антон Миранчук.

— Кто взял шефство над Ибрагимовым?

— Лечи Садулаев, — добавил Алексей Миранчук.

В сезоне-2025/26 18-летний Ибрагимов сыграл в 16 матчах молодежных команд «Манчестер Юнайтед», забил четыре гола и отдал три ассиста.

5 июня сборная России сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

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Алексей Миранчук
Амир Ибрагимов
Антон Миранчук
Сборная России по футболу
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