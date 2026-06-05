Россия и Буркина-Фасо проведут BetBoom товарищеский матч в пятницу, 5 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Комментатор Константин Генич ожидает, что Россия одержит победу без пропущенных мячей.

«Нашим ребятам сейчас тяжело, сезон уже давно позади и собраться на этот матч будет тяжело. Не сомневаюсь, что болельщики придут на стадион в Волгограде поддержать сборную, атмосфера будет праздничная. После поражения в Египте сборной надо реабилитироваться. Если она не будет валять дурака, а Карпин достучится до ребят, то, скорее всего, одержит победу.

Думаю, что Карпину важно, чтобы сборная наконец-то хорошо сыграла в обороне, поэтому мой прогноз на этот матч — победа России всухую», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают Россию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.40, на ничью — 4.80, на победу Буркина-Фасо — 9.00.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Основные события игры Россия — Буркина-Фасо можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.