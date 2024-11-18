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Сегодня, 09:05

Балахнин — о разгромной победе сборной России над Брунеем: «Жалкое зрелище»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал разгромную победу россиян в товарищеском матче с национальной командой Брунея (11:0).

«Смотрел матч против Брунея, сделал над собой усилие. Жалкое зрелище. С той позиции, что ты смотришь, как избивают команду, ну просто в одни ворота играют. Вот аналогия с боксом сразу приходит на ум, при таких матчах ввиду явного преимущества досрочно завершается встреча», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Российская сборная по ходу встречи с Брунеем побила собственный рекорд по голам в одном матче и одержала крупнейшую победу в истории национальной команды.

Источник: Vprognoze.ru
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Сергей Балахнин
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