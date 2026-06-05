Сборная России встречается с Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче в пятницу, 5 июня. Игра пройдет на «Волгоград Арене», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча сборных. За основными событиями и результатом игры Россия — Буркина-Фасо можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)

В прямом эфире встречу национальных команд показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 2026 году сборная России провела три товарищеских матча: победила Никарагуа со счетом 3:1, сыграла вничью с Мали (0:0) и проиграла Египту (0:1). Сборная Буркина-Фасо зимой выступила на Кубке Африки, где уступила Кот-д'Ивуару в 1/8 финала со счетом 0:3.