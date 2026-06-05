Сборные России и Буркина-Фасо сыграют в BetBoom товарищеском матче в пятницу, 5 июня. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча сборных. За ключевыми событиями и результатом игры Россия — Буркина-Фасо можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 2026 году сборная России провела три товарищеских матча: обыграла Никарагуа со счетом 3:1, сыграла вничью с Мали (0:0) и уступила Египту (0:1). Национальная команд Буркина-Фасо зимой выступила на Кубке африканских наций, где уступила Кот-д'Ивуару в 1/8 финала со счетом 0:3.