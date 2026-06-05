Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

5 июня, 15:53

Аршавина не оскорбили слова ван дер Варта о допинге: «Один голландец засомневался в другом»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-хавбека сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта, который обвинил российскую команду в употреблении допинга на Евро-2008.

«Ну, сказал он это и сказал. И что теперь? Меня это никак вообще не оскорбило. Значит, ван дер Варт засомневался в другом голландце — Верхейене, который нас великолепно подготовил», — сказал Аршавин «СЭ».

Рафаэл ван дер Варт в&nbsp;борьбе с&nbsp;Сергеем Игнашевичем.«Дополнительное время, а они как новенькие». Ван дер Варт намекнул на допинг у сборной России на Евро-2008

Тренером по физической подготовке сборной России на чемпионате Европы 2008 года был голландский специалист Раймонд Верхейен.

Игра сборных России и Нидерландов проходила 21 июня 2008 года в Базеле на стадии четвертьфинала Евро-2008. Российская команда выиграла со счетом 3:1 после дополнительного времени. На 112-й минуте полузащитник Дмитрий Торбинский вывел россиян вперед (2:1), а на 116-й минуте Аршавин установил окончательный счет.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Аршавин
Рафаэл ван дер Варт
Футбол
Евро-2008
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
У Тринидада новый тренер и экспериментальный состав. Спартаковца Гарсию заменит его брат
Россия — Тринидад и Тобаго, 9 июня 2026 года: прямая трансляция товарищеского матча начнется в 20.00 мск
Россия — Тринидад и Тобаго: онлайн-трансляция матча сборных
Умяров не сыграет с Тринидадом и Тобаго из-за простуды
Россия — Тринидад и Тобаго: прямая трансляция товарищеского матча
Тренер сборной России Онопко рассказал забавную историю из жизни в Испании
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия — Буркина-Фасо: прямая трансляция товарищеского матча начнется в 20.00 мск

Россия — Буркина-Фасо: прогноз и ставка на товарищеский матч
Новости
RSS RSS
Все новости