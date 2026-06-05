Аршавина не оскорбили слова ван дер Варта о допинге: «Один голландец засомневался в другом»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-хавбека сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта, который обвинил российскую команду в употреблении допинга на Евро-2008.

«Ну, сказал он это и сказал. И что теперь? Меня это никак вообще не оскорбило. Значит, ван дер Варт засомневался в другом голландце — Верхейене, который нас великолепно подготовил», — сказал Аршавин «СЭ».

Тренером по физической подготовке сборной России на чемпионате Европы 2008 года был голландский специалист Раймонд Верхейен.

Игра сборных России и Нидерландов проходила 21 июня 2008 года в Базеле на стадии четвертьфинала Евро-2008. Российская команда выиграла со счетом 3:1 после дополнительного времени. На 112-й минуте полузащитник Дмитрий Торбинский вывел россиян вперед (2:1), а на 116-й минуте Аршавин установил окончательный счет.

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