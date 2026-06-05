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5 июня, 18:30

Россия — Буркина-Фасо: где смотреть трансляцию товарищеского матча

Сборные России и Буркина-Фасо встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные России и Буркина-Фасо проведут BetBoom товарищеском матч в пятницу, 5 июня. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Россия&nbsp;&mdash; Буркина-Фасо: онлайн-трансляция матча сборных.Россия — Буркина-Фасо: онлайн-трансляция матча сборных

«СЭ» будет ведсти текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча сборных. За ключевыми событиями и результатом игры Россия — Буркина-Фасо можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .
05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
3:0
Буркина-Фасо

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 2026 году сборная России провела три товарищеских игры: победила Никарагуа со счетом 3:1, сыграла вничью с Мали (0:0) и проиграла Египту (0:1). Сборная Буркина-Фасо зимой выступила на Кубке Африки, где уступила Кот-д'Ивуару в 1/8 финала со счетом 0:3.

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