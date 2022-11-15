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15 ноября, 19:35

Роднина объяснила критику в свой адрес со стороны Карпина: «Наверное, задела за больное»

Роднина объяснила критику в свой адрес со стороны Карпина
Артем Бухаев
Корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о завышенных ожиданиях от депутатов.

«Я, как любой гражданин нашей страны, имею право на свое мнение и высказывание. Это же относится к господину Карпину. Критика в мою сторону? Наверное, задела за больное», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В ответ на это главный тренер национальной команды и «Ростова» раскритиковал заявление трехкратной олимпийской чемпионки о том, что футбольные клубы в России не зарабатывают.

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