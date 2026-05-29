Карпин: «У Египта был один голевой момент, с которого они забили, у Сергеева был точно такой же»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения от Египта (0:1) в BetBoom матче отметил, что соперник реализовал свой единственный голевой момент.

— Не было желания выпустить Ибрагимова?

— Желание было, возможности не было.



— Как вам атмосфера? Сборная давно не играла в такой враждебной атмосфере.

— Я думаю, что нам на бровке и ребятам на поле было абсолютно все равно, что происходило на трибунах

— Про лазерные указки ребята говорили?

— Говорили.

— Сильно мешало?

— Как оценить? Мешало.

— Сборная провела в атаке худший матч за пять лет. Есть ли объяснение, почему?

— Потому что уровень соперника — самая сильная команда.

— Были Сербия, Камерун.

— У Сербии было удаление. С Камеруном другая игра, бывает.

— Вас не пугает динамика? Ничья с Мали, поражение от Чили, сейчас поражение. Уровень соперников вырос?

— По сравнению с Брунеем? Уровень соперников вырос, естественно. Это не говорит о том, что мы довольны. Эти игры, начиная с Мали, Перу, когда один удар в створ сейчас... Оценивать игры нужно не только по результату, но и по игре. Говорить, что по игре мы были хуже Египта, по мне, неправильно. То что у них был один голевой момент, с которого они забили, у Сергеева был точно такой же. С такой же подачи просто не попал в ворота.

В июне у сборной России запланированы еще две игры. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Сборная Египта сыграет на чемпионате мира-2026. Она попала в группу G, где встретится с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.