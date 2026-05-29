Карпин: «У Египта был один голевой момент, с которого они забили, у Сергеева был точно такой же»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения от Египта (0:1) в BetBoom матче отметил, что соперник реализовал свой единственный голевой момент.
— Не было желания выпустить Ибрагимова?
— Желание было, возможности не было.
— Как вам атмосфера? Сборная давно не играла в такой враждебной атмосфере.
— Я думаю, что нам на бровке и ребятам на поле было абсолютно все равно, что происходило на трибунах
— Про лазерные указки ребята говорили?
— Говорили.
— Сильно мешало?
— Как оценить? Мешало.
— Сборная провела в атаке худший матч за пять лет. Есть ли объяснение, почему?
— Потому что уровень соперника — самая сильная команда.
— Были Сербия, Камерун.
— У Сербии было удаление. С Камеруном другая игра, бывает.
— Вас не пугает динамика? Ничья с Мали, поражение от Чили, сейчас поражение. Уровень соперников вырос?
— По сравнению с Брунеем? Уровень соперников вырос, естественно. Это не говорит о том, что мы довольны. Эти игры, начиная с Мали, Перу, когда один удар в створ сейчас... Оценивать игры нужно не только по результату, но и по игре. Говорить, что по игре мы были хуже Египта, по мне, неправильно. То что у них был один голевой момент, с которого они забили, у Сергеева был точно такой же. С такой же подачи просто не попал в ворота.
В июне у сборной России запланированы еще две игры. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Сборная Египта сыграет на чемпионате мира-2026. Она попала в группу G, где встретится с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.