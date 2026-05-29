Булыкин: «Мы не узнаем реальную силу нашей сборной, пока не начнутся официальные турниры»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды от Египта (0:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Несмотря на поражение, игра была равной. Были эпизоды. Египет реализовал свой шанс. Кто-то не добежал, кто-то потерял концентрацию, может, мыслями был в отпуске. Я думаю, что в следующих играх сборная России должна порадовать болельщиков победами, чтобы забыть этот матч, который, наверное, был важнее для египтян, потому что они едут на чемпионат мира.

Египет — сильная сборная. Еще не забывайте про погодные условия, состояние поля — все это сказывается. Египет оказался чуть сильнее при равной игре за счет концентрации и желания. Допустим, если бы сейчас шли отборочные или какой-то официальный турнир, результат мог бы быть другим. Все говорят о силе, об уровне сборной России. Мы не узнаем реальную силу нашей сборной, пока не начнутся официальные турниры. Пока продолжаем наигрывать футболистов в главной команде страны, это нам будет нужно при возвращении», — сказал Булыкин «СЭ».

В июне у сборной России запланированы еще две игры. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Сборная Египта сыграет на чемпионате мира-2026. Она попала в группу G, где встретится с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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