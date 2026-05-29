Газзаев о поражении России от Египта: «У нас сегодня есть хороший набор игроков, а сборной нет»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» раскритиковал национальную команду после поражения от Египта (0:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Снова смешанный состав у национальной команды. Сложно сказать, кто в стартовом составе сборной. Нам нужно начать наконец наигрывать сочетания. У нас не так много футболистов, которые достойны выступать за национальную команду. Поэтому лучшие футболисты страны должны стабильно играть и неважно контрольные это матчи или нет. Оправдываются тем, что кто-то из-за травм не сыграл, якобы мы бы тогда лучше выступали. Это просто бред. У нас сегодня есть хороший набор игроков, а сборной нет. Что касается качества игры, то, конечно, Египет выглядел поинтереснее и переиграл нас во всех компонентах: функциональная и тактическая готовность футболистов, индивидуальное техническое оснащение, быстрый контроль мяча, превосходство в скоростях на каждой позиции. У нас же все время разные сочетания. Наш состав требует стабильности — должны играть лучшие», — сказал Газзаев.

В июне у сборной России запланированы еще две игры. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Сборная Египта сыграет на чемпионате мира-2026. Она попала в группу G, где встретится с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.