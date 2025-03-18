Cборная Гренады получила разрешение от Великобритании на игру против России

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест на пресс-конференции перед BetBoom матчем против сборной России заявил, что его национальная команда получила все необходимые разрешения от Великобритании. Игра пройдет в среду, 19 марта, в Москве.

— Гренада входит в состав Содружества. Как вам удалось добиться разрешения от короля Карла III на игру?

— Мы действуем по протоколу и процедурам. Получили все разрешения. Все в порядке.

Гренада, островное государство на юго-востоке Карибского моря, входит в Содружество наций — объединение Великобритании, ее бывших колоний и других государств.