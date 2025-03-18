Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

18 марта, 20:38

Дзюба — об агенте Гурцкая: «Хотелось бы сказать Гурцкой, что прежде чем говорить про человека, нужно его знать»

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции национальной команды поделился мнением о футбольном агенте Тимуре Гурцкая.

— Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди. Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. А он уже сделал выводы, какой я человек.

Если бы ему было 20-30 лет, я бы еще это мог понять, но когда человеку за 50, и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить.

— Он предсказал уход Валерия Георгиевича из «Ростова».

— Он не предсказал, у него наверняка был инсайд. Я знал про это раньше всех от Олеси (Иванченко — ведущая «Натальной карты», — Прим. «СЭ»)

— Есть хоть один, кто разбирается в футболе, Артем?

— Есть. Много людей и футбольных экспертов.

— Могли бы перечислить?

— Футбольных экспертов или вообще?

— Кто разбирается в футболе?

— Мы уже тут базар начинаем устраивать. Мы пришли сюда на конференцию говорить про футбол. Вы задаете нам вопрос и не верите в ответ? Смысл тогда от вопроса?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Тимур Гурцкая
Читайте также
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АндрейЕвгеньевич

    Всё верно про клеща-от-футбола Гурцкая.. Сосёт деньги из клубов, а изображает из себя эксперта футбольного..

    19.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Эта фамилия в мужском варианте не склоняется, дубина

    19.03.2025

  • Rastan

    Это фамилия мегрельская, пишется на грузинском языке - ????????. Три последние буквы - это "а", "и", "а. В грузинском языке нет буквы и звука "я", их замениет сочетание букв " ??"(иа). Мегрелы, родственный грузинам народ, но языки довольно сильно отличаются.

    19.03.2025

  • napadenie

    это что получается, - те или иные футбольные достоинства, по представлениям Дзюбы, являются щитом от его дури и человеческих гадостей? Ничего себе умище!

    19.03.2025

  • maestro_65

    но в футболе они разбираются одинаково хоть совсем и не сёстры)

    19.03.2025

  • Berkut-7

    Хотелось бы не только Гурцкой сказать, но и Дзюбой тоже))

    18.03.2025

  • Динамов

    Дзюба даже в интервью унизил поgаного агентишку, искорвекав его фамилию на женский лад)) Молодчина!:thumbsup:

    18.03.2025

  • Flamenco

    фамилия не абхазская

    18.03.2025

  • rashton22

    Эта фамилия абхазская. не склоняется Гурцкая ни у женщин, ни у мужчин. Нет никакой Гурцкой

    18.03.2025

  • Slim Tallers

    Не Гурцкой, а Гурцкому (если уж склонять несклоняемое). А Гурцкая - это слепошарая "певица".

    18.03.2025

  • Ilya Gudman

    Там разве есть чем додумавать ? Там же только есть длинные язык и бешеное ЧСВ )

    18.03.2025

  • Ilya Gudman

    Какая же гниль эта ваша Дзюба )) Правильно кореспондент подколол Дзюбову , только она у нас разбирается в футболе ))) И да , 10 летний ребёнок Дзюба , для того что бы знать про публичного человека хороший он или нет не обязательно его знать лично и я думаю с Гурцкая по поводу тебя согласны десятки если не сотни тысяч человек , которые тебя не знают лично и знать не хотят , потому ты гнилой человек , от которого воняет даже на расстоянии

    18.03.2025

  • Gordon

    Чтобы понимать дерьмо на вкус, не обязательно его есть. Дзюба хреновню сказал. Как обычно.

    18.03.2025

  • andy1962

    вообще-то, Гурцкая мужчина)) Есть певица Гурцкая, но это совсем другая история

    18.03.2025

  • URMA

    Лучше всего человека характеризуют его поступки и дела. Так что не обязательно личное знакомство. Тут Дзюба не додумал ситуацию.

    18.03.2025

    • Карпин о словах Гурцкая про вызов Дзюбы под давлением: «Кто меня может нагнуть?»

    Cборная Гренады получила разрешение от Великобритании на игру против России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости