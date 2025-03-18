Дзюба — об агенте Гурцкая: «Хотелось бы сказать Гурцкой, что прежде чем говорить про человека, нужно его знать»

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции национальной команды поделился мнением о футбольном агенте Тимуре Гурцкая.

— Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди. Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. А он уже сделал выводы, какой я человек.

Если бы ему было 20-30 лет, я бы еще это мог понять, но когда человеку за 50, и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить.

— Он предсказал уход Валерия Георгиевича из «Ростова».

— Он не предсказал, у него наверняка был инсайд. Я знал про это раньше всех от Олеси (Иванченко — ведущая «Натальной карты», — Прим. «СЭ»)

— Есть хоть один, кто разбирается в футболе, Артем?

— Есть. Много людей и футбольных экспертов.

— Могли бы перечислить?

— Футбольных экспертов или вообще?

— Кто разбирается в футболе?

— Мы уже тут базар начинаем устраивать. Мы пришли сюда на конференцию говорить про футбол. Вы задаете нам вопрос и не верите в ответ? Смысл тогда от вопроса?