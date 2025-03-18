Футбол
18 марта, 21:10

Дзюба: «В какой-то момент понял, что проще будет побить рекорд в клубной карьере, чем в сборной»

Нападающий сборной России Артем Дзюба на пресс-конференции прокомментировал потенциальный рекорд по голам за национальную команду.

— Какой рекорд для вас важнее, который вы уже побили или который предстоит побить в сборной?

Дзюба: — Я бы тут не разделял. Если в какой-то момент я понимал, что в сборной это возможно, а там будет очень трудно. Но потом я понял, что проще будет тот рекорд побить, чем в сборной. Получилось так, как получилось.

Карпин: — Тем более я в сборной, это вообще нереально было.

Дзюба: — Да, кто бы мог подумать, что здесь рядом будем сидеть. На самом деле, побить рекорд Кержакова, который бомбардир всея Руси... Я все-таки футболист немного другого плана, мне всегда передачи нравилось отдавать, но так получилось, что приблизился к нему и обогнал, а теперь в сборной есть такой шанс. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы это получилось, но не в ущерб команде. Чем прекрасен Овечкин, да, он забивает много в пустые ворота, но в предпоследней игре он покатил шайбу Протасу на хет-трик, и я считаю, что это был очень крутой момент. Потому что он показывает, что остается командным игроком. Как говорится, футбольный мяч — очень умное существо. Он не просто так к тебе приходит в ноги, бывает такое, что ты делаешь все правильно и мяч не залетает, а бывает наоборот. В любом случае, моя задача сейчас — подойти к этому матчу с холодной головой.

9 марта в матче с «Крыльями Советов» форвард забил 234-й гол за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В составе сборной России 36-летний Дзюба в последний раз выходил на поле 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за национальную команду — столько же забил Александр Кержаков.

BetBoom матч Россия — Гренада пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

(Александр Абустин)

