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Сегодня, 13:18

Белоруссия предложила России провести товарищеский матч сборных в июне

Даниил Аршавский
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Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился планами на проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии в июне.

«Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Белоруссии и России в июне. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», — цитирует Василевича РИА Новости Спорт.

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В 2024 году команда Валерия Карпина одержала победу в товарищеском матче с Белоруссией (4:0), а также обыграла Сербию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: РИА Новости
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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