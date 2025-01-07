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Ротенберг считает, что Дюков относится к российскому футболу с пониманием и любовью

Сергей Ярошенко
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал работу главы РФС Александра Дюкова.

«Я считаю, что в данных условиях все грамотно и здорово сделано. Спасибо РФС, что проводит матчи для сборной, чтобы футбол развивался. Я поддерживаю работу Александра Валерьевича на посту президента РФС. Очень грамотно, полезно. Это человек, который относится к футболу с пониманием и с любовью. Самая главная задача — спортивный принцип, то, что он и делает», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Выборы главы РФС пройдут на конференции 2 февраля. 57-летний Дюков стал единственным кандидатом на пост президента.

В прошлом году сборная России провела пять товарищеских матчей — с командами Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
Борис Ротенберг-старший
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