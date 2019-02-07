Андрей Аршавин: "Депутат Беляков обыграл меня, а Пак - Кокорина. Счет 2:0"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отметил, что известные люди должны быть готовы к тому, что общество не вопримет некоторых их поступков. По его словам, в 2012 году депутат Антон Беляков переиграл его в ситуации с известной фразой "Ваши ожидания - ваши проблемы".

- Здесь подходит выражение "от любви до ненависти один шаг", - заявил Аршавин в передаче "Тает лед" с Алексеем Ягудиным. - Медийное лицо в той или иной сфере должно быть готово к такому. Когда тебя несут на пьедестал - тебе прощают все. Но превознося нас, многие забывают, что мы обычные люди. Мы тоже можем делать ошибки. Просто основная масса об этом не знает. И когда ты разочаровываешь, то вот это же общество будет тебя растаптывать в грязь. К такому надо быть готовым. И принимать как данность.

У нас обычно хают депутатов, но в свете последних событий можно сказать, что счет между ними и футболистами 2:0. Беляков тогда обыграл меня, а Пак - Кокорина. Это единственный случай, когда общество встает на сторону чиновников.