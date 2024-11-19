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ФНЛ-2

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Евсеев — о нападении в Астрахани: «Этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что он вместе со своим ассистентом Александром Шмарко сами задержали нападавших на них в Астрахани до приезда полиции.

«Если говорить про саму ситуацию — на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — приводит слова Евсеева Sport24.

Также тренер отметил, что ему еще предстоит лечение после нападения, но это никак не отразится на тренировочном процессе, так как команда находится в отпуске.

«Вижу ли сейчас? Проблемы [с глазами] есть, но все вижу», — сказал Евсеев.

19 ноября руководитель пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, что Евсеев и Шмарко в ближайшее время вернутся к работе в клубе.

Нападение на тренеров с применением холодного оружия и перцового баллончика было совершено в ночь на 18 ноября.

Главный тренер &laquo;Ленинградца&raquo; Вадим Евсеев и&nbsp;его помощник Александр Шмарко. «Не дали прикурить, началась драка». Евсеев плохо видит, у Шмарко пять швов после нападения в Астрахани
Источник: Sport24
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец
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Евсеев и Шмарко в среду вернутся к работе в «Ленинградце» после нападения

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