Футболистов и тренеров «Рубина Ялта» наградили серебряными медалями второй лиги

19 ноября в администрации города Ялта состоялась церемония награждения серебряными медалями второй лиги футболистов и тренеров ялтинского «Рубина». Медали вручали глава администрации Ялты Янина Павленко и президент Федерации футбола Ялты Константин Шимановский.

«Слова благодарности нашей команде и без исключения каждому члену этого прекрасного коллектива. Второй год подряд «Рубин Ялта» завоевывает серебряные медали первенства, прославляя не только Ялту, но и нашу Республику Крым. Желаю дальнейших успехов. Уверена, в следующем году мы отметим чемпионство», — сказала Павленко «СЭ».

Ялтинский коллектив в прошлом году дебютировал в соревнованиях ФНЛ в рамках интеграции крымских клубов в российский футбол и в первом же сезоне добился исторического успеха, завоевав серебряные медали. В этом году ялтинцы смогли повторить свой успех в первом полноценном сезоне после реформы LEON-Второй лиги, заняв второе место в группе из 17 команд и достойно представив Республику Крым на всероссийском уровне. Второй крымский клуб, представляющий Севастополь, занял итоговое шестое место.