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ФНЛ-2

12 апреля, 19:50

«Машук-КМВ» установил рекорд в российском футболе по количеству ничьих подряд

Сергей Ярошенко

«Машук-КМВ», выступающий во Втором дивизионе, установил рекорд в российском футболе по количеству матчей с ничьих подряд.

12 апреля пятигорский клуб на выезде сыграл вничью с «Сибирью» (2:2) в дивизионе «Золото». Теперь на счету команду 8 ничьих подряд с начала чемпионата.

В 1998 году семь раз подряд вничью сыграло московское «Динамо». Тажке по семь раз ничейный результат показали «Текстильщика» в 2024 году и «Горняк» в сезоне-2011/12.

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Футбол
ФК Машук-КМВ
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