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Евсеев и Шмарко в среду вернутся к работе в «Ленинградце» после нападения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко в ближайшее время вернутся к работе в клубе.

«Все проходят лечение согласно рекомендациям врачей. Они дома. С ними плюс-минус все в порядке. Завтра Вадим Евсеев и Александр Шмарко планируют вернуться к тренировочному процессу», — цитирует Начкепию РИА «Новости».

В ночь на 18 ноября стало известно, что на Евсеева и Шмарко напали в «Астрахани» с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

Евсеева и Шмарко госпитализировали после нападения. Сейчас тренеров уже отпустили из больницы.

Источник: РИА «Новости»
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец
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