В «Торпедо» рассказали о подготовке к матчу с «Черноморцем» в Новороссийске на фоне угрозы БПЛА

Директор по коммуникациям «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о проведении матча 22-го тура Первой лиги против «Черноморца» в Новороссийске. В Краснодарском крае объявлена угроза БПЛА.

«Торпедовцы прилетели в аэропорт Геленджика накануне матча, в субботу днем провели предыгровую тренировку на поле стадиона «Центральный» в Новороссийске. Сегодня, в районе 11:30, над городом раздалась сирена. Футболисты, тренерский и административный штаб оперативно укрылись в убежище, расположенном неподалеку от отеля. После отмены угрозы атаки БЛПА команда покинула убежище и провела установку в гостинице.

Параллельно поступила информация о переносе игры на 15:30 (на полчаса позже изначально запларированного времени начала матча). Команда отправилась на стадион «Центральный». В данный момент участники матча находятся на арене и готовятся к игре в штатном режиме. Принято решение, что матч состоится без зрителей», — сказал Ганичев «СЭ».

Матч в Новороссийске должен был начаться в 15.00 по московскому времени. Но стартовый свисток был перенесен на 15.30, а игра пройдет при пустых трибунах.