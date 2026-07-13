«Арсенал» Тула и «Текстильщик» сыграют в Первой лиге 13 июля

«Арсенал» и «Текстильщик» сыграют в 1-м туре PARI Первой лиги в понедельник, 13 июля. Матч в Туле на стадионе «Арсенал» начнется в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Текстильщик»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Текстильщик» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 1-й тур.

13 июля, 19:30. Арсенал (Тула)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Арсенал» занял 13-е место, набрав 39 очков. «Текстильщик» стал победителем золотой группы Второй лиги А с 56 очками и получил право выступить в Первой лиге.

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