«Арсенал» одержал волевую победу над «Текстильщиком»

«Арсенал» дома победил «Текстильщик» в матче первого тура Первой лиги — 2:1.

У гостей на 45-й минуте гол забил Арсений Филев. У хозяев в середине второй половины с разницей в две минуты отличились Рашид Магомедов и Кирилл Гоцук.

«Арсенал» во втором туре сыграет дома с «Нефтехимиком» 19 июля, «Текстильщик» в этот же день примет «Уфу».