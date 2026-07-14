Нападающий болгарского «Септември» Фуррье переходит в «Урал»

Как стало известно «СЭ», нападающий болгарского клуба «Септември» Бертран Фуррье переходит в «Урал».

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. 28-летний игрок согласовал контракт на два года с российским клубом.

28-летний Фуррье в прошлом сезоне провел 37 матчей и забил 14 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.