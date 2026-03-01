Матч «Черноморец» — «Торпедо» не стартовал, арбитр отправил команды в раздевалки

Матч 22-го тура Первой лиги «Черноморец» — «Торпедо» не начался в 15.30 по московскому времени.

Команды вышли на поле, пожали руки, но главный арбитр матча Антон Сидорин отправил всех в раздевалки.

«Ждем дальнейшего распоряжения», — написано в Telegram-канале «Черноморца».

«Ожидаем решение оперативного штаба о дальнейшем проведении матча», — заявила пресс-служба «Торпедо».

Изначально встреча в Новороссийске должна была стартовать в 15.00 по московскому времени, но из-за угрозы БПЛА начало игры было отложено на полчаса и было принято решение, что матч пройдет без зрителей.

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