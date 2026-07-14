Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за «Текстильщик»
Полузащитник «Текстильщика» Александр Роспутько получил серьезную травму в матче 1-го тура Первой лиги сезона-2026/27 с «Арсеналом» (1:2).
«На 13-й минуте Александр Роспутько получил тяжелую травму — перелом ноги. Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Роспутько 22 года. 13 октября 2023 года стало известно, что он сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. Игрок отправился в Россию. Летом 2025 года он подписал контракт с «Чайкой». В июле 2026 года перешел в «Текстильщик».
Контракт полузащитника с «Текстильщиком» действует до 30 июня 2027 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
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2
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Спартак Кс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Шинник
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Текстильщик
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.07
|15:00
|Урал – Енисей
|- : -
|19.07
|16:00
|КАМАЗ – Нижний Новгород
|- : -
|19.07
|17:00
|Велес – Челябинск
|- : -
|19.07
|17:00
|Текстильщик – Уфа
|- : -
|19.07
|17:00
|Шинник – Ленинградец
|- : -
|19.07
|18:00
|Сочи – Спартак Кс
|- : -
|19.07
|18:30
|Торпедо – Волга
|- : -
|19.07
|19:00
|Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|20.07
|19:30
|Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
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Амур Калмыков
Спартак Кс
|3
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|2
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|2
|П
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|
|
Артем Симонян
Ротор
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Азявин
Шинник
|1
|0
|1
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1