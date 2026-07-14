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14 июля, 05:23

Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за «Текстильщик»

Павел Лопатко

Полузащитник «Текстильщика» Александр Роспутько получил серьезную травму в матче 1-го тура Первой лиги сезона-2026/27 с «Арсеналом» (1:2).

«На 13-й минуте Александр Роспутько получил тяжелую травму — перелом ноги. Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Роспутько 22 года. 13 октября 2023 года стало известно, что он сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. Игрок отправился в Россию. Летом 2025 года он подписал контракт с «Чайкой». В июле 2026 года перешел в «Текстильщик».

Контракт полузащитника с «Текстильщиком» действует до 30 июня 2027 года.

Источник: ФК «Текстильщик»
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 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Челябинск 1 1 0 0 3-1 3
5
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
8
 Торпедо 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
10
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
11
 Текстильщик 1 0 0 1 1-2 0
12
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
13
 Урал 1 0 0 1 0-1 0
14
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
15
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
16
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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19.07 15:00 Урал – Енисей - : -
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород - : -
19.07 17:00 Велес – Челябинск - : -
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа - : -
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец - : -
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс - : -
19.07 18:30 Торпедо – Волга - : -
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик - : -
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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