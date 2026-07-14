Сбежавший с Украины полузащитник Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за «Текстильщик»

Полузащитник «Текстильщика» Александр Роспутько получил серьезную травму в матче 1-го тура Первой лиги сезона-2026/27 с «Арсеналом» (1:2).

«На 13-й минуте Александр Роспутько получил тяжелую травму — перелом ноги. Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Роспутько 22 года. 13 октября 2023 года стало известно, что он сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. Игрок отправился в Россию. Летом 2025 года он подписал контракт с «Чайкой». В июле 2026 года перешел в «Текстильщик».

Контракт полузащитника с «Текстильщиком» действует до 30 июня 2027 года.