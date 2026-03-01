Матч в Новороссийске между «Черноморцем» и «Торпедо» пройдет без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА

Матч 22-го тура Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и московским «Торпедо» пройдет при пустых трибунах. Причиной таких мер стала опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В связи с сохранением опасности применения БПЛА, сегодняшний матч пройдет без зрителей. Следить за игрой можно будет в онлайн-трансляции. Начало встречи не изменилось — стартовый свисток прозвучит в 15:30», — говорится в заявлении «Черноморца» в Telegram-канале.

Изначально встреча в Новороссийске должна была стартовать в 15.00 по московскому времени. Однако из-за угрозы БПЛА начало игры отложили на полчаса.

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