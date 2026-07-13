«Челябинск» победил «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Челябинск» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура Первой лиги — 3:1.

У хозяев голы забили Рамазан Гаджимурадов (дубль) и Алексей Бердников. У гостей отличился Михаил Горелишвили.

«Челябинск» в следующем матче сыграет с «Велесом» на выезде 19 июля. «СКА-Хабаровск» встретится в гостях с «Ротором» 20 июля.