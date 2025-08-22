Петраков обозначил задачи для нового руководства «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков в разговоре с «СЭ» отреагировал на кадровые перестановки в руководстве автозаводцев.

«Прежде всего нужно подобрать главного тренера. Я смотрел игры «Торпедо», им также нужно усиление состава. Та селекция, которую они проводят — она мало к чему хорошему приведет. Не думаю, что в таком случае команда будет бороться за выход в РПЛ. Поэтому нужно подобрать хорошего специалиста, чтобы он решал поставленные спортивные задачи. Их же не будет решать генеральный директор. Необходимо отталкиваться здесь от футбольной составляющей. С таким составом выйти в РПЛ достаточно тяжело. Это просто нереально», — сказал Петраков «СЭ».

22 августа «Торпедо» объявило о назначении на должность генерального директора Игоря Резвухина.

Сергей Синяев вернулся к работе в качестве руководителя спортивного кластера черно-белых.

Также клуб покинул Ари, занимавший пост спортивного директора автозаводцев