«Челябинск» и «Сокол» сыграют в первой лиге 23 августа

«Челябинск» и «Сокол» сыграют в 6-м туре PARI первой лиги в субботу, 23 августа. Матч пройдет на Центральном стадионе в Челябинске. Стартовый свисток — в 15.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 15:00. Центральный (Челябинск)

«Челябинск» — «Сокол»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «Челябинск» — «Сокол» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Челябинск» — «Сокол» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Челябинск» после пяти туров первой лиги занимает пятое место с 9 очками, предыдущим соперником челябинцев был костромской «Спартак» (1:2). У «Сокола» — 4 очков и 12-я строчка, в предыдущем туре саратовцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1).