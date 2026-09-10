ФИФА наложила на «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации.

Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет вступил в силу 9 сентября и будет действовать в течение трех регистрационных периодов.

«Сочи» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. 14 сентября черноморская команда сыграет с «Велесом» в 11-м туре.