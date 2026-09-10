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ФИФА наложила на «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков

Сергей Филин

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Сочи» регистрировать новых футболистов, сообщается на официальном сайте федерации.

Причины трансферного бана для российского футбольного клуба не уточняются. Запрет вступил в силу 9 сентября и будет действовать в течение трех регистрационных периодов.

«Сочи» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. 14 сентября черноморская команда сыграет с «Велесом» в 11-м туре.

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ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 10 8 1 1 28-13 25
2
 Велес 10 7 1 2 14-11 22
3
 Торпедо 9 6 1 2 19-6 19
4
 Сочи 10 6 1 3 18-12 19
5
 Урал 9 5 3 1 16-4 18
6
 Спартак Кс 9 5 3 1 13-8 18
7
 Уфа 9 4 4 1 13-9 16
8
 Шинник 9 3 5 1 14-11 14
9
 Нефтехимик 10 4 0 6 7-13 12
10
 Арсенал 10 3 3 4 9-17 12
11
 Ротор 10 3 2 5 14-14 11
12
 Волга 9 3 1 5 12-14 10
13
 Енисей 9 2 4 3 11-14 10
14
 Ленинградец 9 2 3 4 7-12 9
15
 Челябинск 9 2 1 6 9-16 7
16
 Текстильщик 10 1 3 6 6-15 6
17
 КАМАЗ 10 1 2 7 9-18 5
18
 СКА-Хабаровск 9 1 0 8 8-20 3
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13.09 15:00 Ленинградец – Текстильщик - : -
13.09 15:00 Уфа – Волга - : -
13.09 16:30 Торпедо – Нижний Новгород - : -
13.09 17:00 Арсенал – СКА-Хабаровск - : -
13.09 17:00 Ротор – Енисей - : -
14.09 18:00 КАМАЗ – Челябинск - : -
14.09 18:00 Спартак Кс – Нефтехимик - : -
14.09 18:30 Шинник – Урал - : -
14.09 19:30 Велес – Сочи - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 10
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 5
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 5
Денис Боков
Денис Боков

Урал

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 8 1 2
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