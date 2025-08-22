Ари: «Благодарен «Торпедо» за возможность работы в клубе с великой историей»

Ари опубликовал сообщение после ухода с поста спортивного директора «Торпедо».

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за возможность работы в клубе с великой историей, благодарен за бесценный опыт. Особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего времени сотрудничества.

Также не могу не отметить работу всего штаба. Спасибо за профессионализм, преданность делу и слаженность в работе. Каждый из вас внес неоценимый вклад в общее дело. И, конечно же, желаю удачи команде! Пусть каждая игра будет наполнена упорством, командным духом и стремлением к победе.

Верю в ваш потенциал и уверен, что вас ждет яркое будущее. Болею за вас и желаю только успехов!» — написал Ари в своем Телеграм-канале.

22 августа было объявлено, что на должность генерального директора назначен Игорь Резвухин, Сергей Синяев вернулся к работе в качестве руководителя спортивного кластера.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им грозит наказание до семи лет лишения свободы.

«Торпедо» после 5 туров занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиге, набрав 4 очка.