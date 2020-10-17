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«Нижний Новгород» вышел в лидеры, обыграв «СКА-Хабаровск»

18:05

«Нижний Новгород» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Нижегородцы обогнали «Оренбург» и «Крылья Советов» и вышли в лидеры таблицы.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 50.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков, Гоцук, Маляров, Шумских, Сапета, Шарипов (Каккоев, 77), Комолов (Федчук, 70), Султонов (Горбунов, 79), Попов (Калинский, 88), Сулейманов (Мичуренков, 84).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Грачев, Большаков, Эльмурзаев (Мануйлов, 69), Безлихотнов (Кенесов, 71), Гаджимурадов, Батютин (Малеев, 67), Никифоров, Квеквескири, Базелюк (Максименко, 62), Барков.

Предупреждения: Сапета, 84. Гаджимурадов, 88.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

17 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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