«Нижний Новгород» вышел в лидеры, обыграв «СКА-Хабаровск»
«Нижний Новгород» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Нижегородцы обогнали «Оренбург» и «Крылья Советов» и вышли в лидеры таблицы.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
16-й тур
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Гол: Попов, 50.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков, Гоцук, Маляров, Шумских, Сапета, Шарипов (Каккоев, 77), Комолов (Федчук, 70), Султонов (Горбунов, 79), Попов (Калинский, 88), Сулейманов (Мичуренков, 84).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Грачев, Большаков, Эльмурзаев (Мануйлов, 69), Безлихотнов (Кенесов, 71), Гаджимурадов, Батютин (Малеев, 67), Никифоров, Квеквескири, Базелюк (Максименко, 62), Барков.
Предупреждения: Сапета, 84. Гаджимурадов, 88.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
17 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/