Бывшему защитнику «Шинника» Загре ампутировали ногу

Экс-защитник «Шинника» Бен Загре перенес операцию по ампутации ноги, сообщает Metaratings.ru.

Летом 2025 года у 27-летнего футболиста из Буркина-Фасо диагностировали рак в начальной стадии. До этого ему сделали операцию по удалению опухоли на ноге.

Загре перешел в «Шинник» из «Кайсара» в феврале 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей и забил 3 гола.