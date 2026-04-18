Бывшему защитнику «Шинника» Загре ампутировали ногу
Экс-защитник «Шинника» Бен Загре перенес операцию по ампутации ноги, сообщает Metaratings.ru.
Летом 2025 года у 27-летнего футболиста из Буркина-Фасо диагностировали рак в начальной стадии. До этого ему сделали операцию по удалению опухоли на ноге.
Загре перешел в «Шинник» из «Кайсара» в феврале 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей и забил 3 гола.
Источник: Metaratings.ru
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