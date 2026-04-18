Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Бывшему защитнику «Шинника» Загре ампутировали ногу

Анастасия Пилипенко

Экс-защитник «Шинника» Бен Загре перенес операцию по ампутации ноги, сообщает Metaratings.ru.

Летом 2025 года у 27-летнего футболиста из Буркина-Фасо диагностировали рак в начальной стадии. До этого ему сделали операцию по удалению опухоли на ноге.

Загре перешел в «Шинник» из «Кайсара» в феврале 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 27 матчей и забил 3 гола.

Источник: Metaratings.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Читайте также
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
18-летняя японка выиграла Skate Canada с лучшим результатом сезона. Чем ответит Трусова?
Финляндия пригрозила, что не пустит россиян на турниры в 2027 году. А Германия может отказаться от ЧМ по хоккею
Популярное видео
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Уфа»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» и одержал пятую победу подряд

«Урал» разгромил «Сокол», саратовцы потерпели девятое поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 16 10 2 4 26-17 32
3
 Урал 16 9 4 3 27-11 31
4
 Торпедо 16 8 5 3 28-13 29
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 16 5 8 3 20-17 23
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 16 5 7 4 18-15 22
10
 Ротор 16 5 5 6 23-18 20
11
 Арсенал 16 5 4 7 19-33 19
12
 Челябинск 16 5 3 8 21-26 18
13
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
14
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
15
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
16
 Нефтехимик 16 4 1 11 11-24 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.11 00:00 Арсенал – Челябинск - : -
7.11 00:00 Велес – КАМАЗ - : -
7.11 00:00 Енисей – Сочи - : -
7.11 00:00 Ротор – Ленинградец - : -
7.11 00:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -
7.11 00:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
7.11 00:00 Торпедо – Нефтехимик - : -
7.11 00:00 Урал – Волга - : -
7.11 00:00 Шинник – Уфа - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 14 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости