Саркисов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца»

Эдуард Саркисов стал исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца», сообщает пресс-служба новороссийского клуба.

Отмечается, что под руководством 55-летнего специалиста команда проведет шесть матчей в оставшейся части сезона: с «Уфой», «Нефтехимиком», «Соколом», «Родиной», «Чайкой» и «Уралом».

14 апреля «Черноморец» объявил об уходе Дениса Попова с поста главного тренера, который проработал в должности около двух с половиной месяцев.

«Черноморец» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками после 28 туров.

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