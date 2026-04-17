Саркисов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца»
Эдуард Саркисов стал исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца», сообщает пресс-служба новороссийского клуба.
Отмечается, что под руководством 55-летнего специалиста команда проведет шесть матчей в оставшейся части сезона: с «Уфой», «Нефтехимиком», «Соколом», «Родиной», «Чайкой» и «Уралом».
14 апреля «Черноморец» объявил об уходе Дениса Попова с поста главного тренера, который проработал в должности около двух с половиной месяцев.
«Черноморец» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками после 28 туров.
Источник: https://t.me/fcchernomorets_nvrsk/24626
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|
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|Нижний Новгород
|15
|13
|1
|1
|44-15
|40
|
2
|Сочи
|15
|10
|2
|3
|26-15
|32
|
3
|Торпедо
|15
|8
|4
|3
|27-12
|28
|
4
|Урал
|15
|8
|4
|3
|25-11
|28
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
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|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|15
|5
|8
|2
|20-15
|23
|
8
|Волга
|16
|6
|3
|7
|21-22
|21
|
9
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|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
|
10
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|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
|
11
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|19-29
|19
|
12
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|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
|
13
|Енисей
|15
|3
|5
|7
|16-30
|14
|
14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
|
15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
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|10
|
18
|Текстильщик
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|9
|11-25
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34 тур
|30.10
|18:00
|Велес – Спартак Кс
|1 : 1
|30.10
|20:15
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
|31.10
|13:00
|Челябинск – Шинник
|- : -
|31.10
|14:00
|Ленинградец – Енисей
|- : -
|31.10
|16:00
|Волга – Текстильщик
|- : -
|31.10
|16:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.11
|16:00
|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|16:00
|Ротор – Уфа
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|1.11
|17:00
|Сочи – Урал
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|5
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
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Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|13
|1
|5
|
|
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Ленинградец
|10
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|13
|1
|4
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