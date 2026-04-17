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Саркисов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца»

Алина Савинова

Эдуард Саркисов стал исполняющим обязанности главного тренера «Черноморца», сообщает пресс-служба новороссийского клуба.

Отмечается, что под руководством 55-летнего специалиста команда проведет шесть матчей в оставшейся части сезона: с «Уфой», «Нефтехимиком», «Соколом», «Родиной», «Чайкой» и «Уралом».

14 апреля «Черноморец» объявил об уходе Дениса Попова с поста главного тренера, который проработал в должности около двух с половиной месяцев.

«Черноморец» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 29 очками после 28 туров.

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Источник: https://t.me/fcchernomorets_nvrsk/24626
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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 15 13 1 1 44-15 40
2
 Сочи 15 10 2 3 26-15 32
3
 Торпедо 15 8 4 3 27-12 28
4
 Урал 15 8 4 3 25-11 28
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 15 5 8 2 20-15 23
8
 Волга 16 6 3 7 21-22 21
9
 Уфа 15 5 6 4 18-15 21
10
 Ротор 15 5 4 6 23-18 19
11
 Арсенал 15 5 4 6 19-29 19
12
 Челябинск 15 4 3 8 19-26 15
13
 Енисей 15 3 5 7 16-30 14
14
 Ленинградец 15 3 5 7 12-26 14
15
 Нефтехимик 15 4 1 10 11-22 13
16
 КАМАЗ 15 3 4 8 19-27 13
17
 СКА-Хабаровск 15 2 4 9 18-28 10
18
 Текстильщик 15 2 4 9 11-25 10
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30.10 18:00 Велес – Спартак Кс 1 : 1
30.10 20:15 Нижний Новгород – Арсенал - : -
31.10 13:00 Челябинск – Шинник - : -
31.10 14:00 Ленинградец – Енисей - : -
31.10 16:00 Волга – Текстильщик - : -
31.10 16:00 Нефтехимик – СКА-Хабаровск - : -
1.11 16:00 КАМАЗ – Торпедо - : -
1.11 16:00 Ротор – Уфа - : -
1.11 17:00 Сочи – Урал - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 9
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 13 1 5
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 10 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 13 1 4
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