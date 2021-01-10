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«Чертаново» намерено подписать экс-спартаковца

22:08
Денис Кутин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Денис Кутин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», «Чертаново» рассматривает кандидатуру 27-летнего защитника Дениса Кутина, который недавно расторг контракт с «Шинником» по обоюдному согласию. Воспитанник чертановской школы имеет опыт выступлений в РПЛ за «Спартак» и «Тосно», также выступал в ФНЛ за вторую команду красно-белых и «Армавир».

Кутин способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Он приступит к тренировкам в составе «чертей» уже в понедельник, скорее всего, с ним будет заключено соглашение до конца сезона-2020/21. Напомним, что в соответствии с философией клуба, за него выступают только футболисты, когда-либо учившиеся в академии «Чертаново». Это — одна из причин возвращения Кутина на юг Москвы.

(Вячеслав Короткин)

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