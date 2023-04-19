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Сегодня, 21:00

«Спартак» поторопился с продлением Абаскаля? Судьбу испанца решит ближайший месяц

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Гильермо Абаскаль в матче Кубка России «Акрон» — «Спартак».
Фото пресс-служба «Спартака»
Роман Зобнин в матче Кубка России «Акрон» — «Спартак».
Фото пресс-служба «Спартака»
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Константин Алексеев — о вылете красно-белых из Кубка России.

«Спартак» с треском вылетел из Кубка от середняка ФНЛ (13-е место среди 18 участников). Да, «Акрон» до этого выбил «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», но положение команды в первой лиге подчеркивает скромный статус выскочки — российский топ-клуб должен обыгрывать такого соперника. А если и уступать, то случайно — из-за невезения, владея огромным преимуществом, но не сумев реализовать моменты. Ничего этого в исполнении Гильермо Абаскаля и Ко мы в Жигулевске не увидели — «Акрон» прошел дальше по делу.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:1
Спартак

И вопрос Полу Эшуорту о будущем главного тренера красно-белых выглядел в такой ситуации логичным. Понятно, что спортивный директор ничего не ответил — другого от молчаливого англичанина особо и не ждешь. Но тема будущего испанца действительно становится все актуальнее.

Хотя всего два месяца назад продление контракта с Абаскалем выглядело максимально логичным. «Спартак» гнался за «Зенитом» в РПЛ, при этом отправив питерцев в Путь регионов в Кубке. Плюс привлекательный футбол, от которого болельщики ловили кайф. Казалось, красно-белые неожиданно поймали золотую рыбку.

Однако весна для тренера получается убийственной. Всего одна победа (над кризисным «Торпедо») в последних семи встречах, двойной вылет в Кубке (от «Урала» из Пути РПЛ, затем «Акрона» в Пути регионов) — это провал. Пропавшие эмоции и унылая игра. О погоне за «Зенитом» никто давно не заикается — не вылететь бы из тройки.

Роман Зобнин в матче Кубка России «Акрон» — «Спартак».
пресс-служба «Спартака»

Есть четкое ощущение, что Абаскаль просчитался с подготовкой. На сборах спартаковцы в отличном стиле заняли 1-е место на товарищеском турнире, после рестарта проехались катком по «Локомотиву» в Кубке, а затем как отрезало. Прошли пик? Физически коллектив выглядит слабенько — выносливости на 90 минут хватает, но нет взрыва, резкости. Поверишь и в слухи, что Гильермо вскружили голову осенние успехи, что контакт с раздевалкой уже не так хорош — отсюда нет заряженности.

Никитай Салтыков и&nbsp;Роман Зобнин в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Акрон» продолжает бить Москву. «Спартак» вылетел из Кубка России

Испанец не согласен? Кубок уже уплыл, но в РПЛ потеряно не все. Ближайший месяц дает Абаскалю отличную возможность для реабилитации: до 21 мая красно-белых ожидают противостояния с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА. В них и решится судьба 34-летнего специалиста.

Футбол
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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