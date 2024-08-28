«Ростов» с трудом победил «Оренбург». Голенкову принесла удачу плавательная шапочка

У команды Деограсии большие проблемы.

В этом сезоне матчи FONBET Кубка России стали для «Ростова» чуть осмысленнее. «Задача — выход в суперфинал», — такую установку озвучил после поражения от «Локомотива» президент клуба Арташес Арутюнянц. Это удивительная откровенность — обычно в «Ростове» уклоняются от настолько прямых заявлений.

Впрочем, позднее босс желто-синих уточнил: «Я говорил про то, что хотелось бы дойти до финала. Команда, попавшая в финал, всегда хочет его выиграть. Посмотрим, по силам ли это «Ростову», время покажет».

Так или иначе, солидная задача осталась — очередной этап ее выполнения пришелся на выезд к «Оренбургу». Команды на позапрошлой неделе в РПЛ уже продемонстрировали, что недооценивать эту вывеску не надо — выдали жаркую игру с камбэком «Ростова» (3:2) и ядерной речью спортивного директора Дмитрия Андреева про судей и ВАР. Но, несмотря на важную задачу южан в Кубке и накал недавнего противостояния, в Оренбурге какого-то огня ожидать было трудно.

Во-первых, поле «Газовика» искусственное, что сразу множит на ноль почти все надежды на зрелищную игру. Конечно, исключения бывают, вроде 0:6 с ЦСКА, 3:0 с «Рубином» или 2:4 с «Динамо», но это именно что исключения. Чаще в Оренбурге все куда прозаичнее.

Во-вторых, тренеры ожидаемо выбрали полурезервные составы. Даже Давид Деограсия, ситуация у которого печальная — семь матчей без побед при пяти (!) поражениях, спрятал подальше лидеров вроде Мансильи или Марина. Но выпустил на поле Переса и Коваленко — отрабатывать в обороне и полузащите.

Валерий Карпин поступил еще смелее — выставил состав без номинальных центральных защитников. Линия обороны состояла из Чернова, Аль-Аскалани, Игнатова и Вахании — все они фланговые игроки. Вот такой эксперимент.

В усеченных составах и на искусственном газоне игра ожидаемо протекала вяло. Даже судьи, несмотря на некоторые опасения после гневного спича про со стороны спортивного директора «Оренбурга» Андреева не давали особого повода пошуметь.

Опасных моментов за весь матч набралось примерно два с половиной — в первом тайме Кирилл Щетинин зарядил издали по воротам Москвичева, и после рикошета мяч прилетел в перекладину. А после перерыва острой атакой ответил «Оренбург» — Томпсон с близкого расстояния расстрелял Одоевского, но голкипер справился.

Все решилось уже под конец встречи, когда казалось, откровенно говоря, что все идет к серии пенальти. На 83-й минуте «Ростов» после быстрой атаки соорудил гол — забегавший в штрафную Лангович прострелил на Голенкова, но из-за рикошета от защитника получился навес. Егор не растерялся и проткнул мяч головой в ворота Москвичева.

Примечательно, что Голенков травмировал голову в начале встречи и некоторое время даже играл в желтой плавательной шапочке, как несколько лет назад делал его предшественник Элдор Шомуродов. Но, в отличие от узбекского форварда, россиянин не осилил бегать в головном уборе весь матч и скинул ее уже через несколько минут. Однако зарядиться удачей, очевидно, все-таки успел!

За оставшееся время «Оренбург» ничего не смог сделать. Вырулить на серию пенальти не получилось — «Ростов» увез три очка и укрепился на втором месте в группе. А вот у «Оренбурга» дела плохи: и в Кубке последнее место, и все возможные негативные серии продлены: без побед — до восьми, а поражений кряду уже четыре.