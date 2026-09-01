Корякин и Оздоев помогли «Краснодару» обыграть «Факел»

«Быки» остаются непобедимыми.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)

Месяц назад «Краснодар» и «Факел» выдали яркую и эмоциональную игру в РПЛ. «Быки» тогда едва не лишились перевеса в три мяча (3:2), и в FONBET Кубке России воронежцы сразу дали понять: легкой жизни у гостей, которые лидируют как в групповом турнире, так и в национальном первенстве, не предвидится. Игра с первых минут смотрелась очень живо. Хорошие скорости, перспективные подходы, интересные комбинации и желание забить. Впрочем, постепенно острота стала сходить на нет по причине кризиса идей в завершающей стадии атаки.

А то, что успели создать, могло принести как минимум два гола к середине первого тайма. Правда, выскакивавший один на один и не попавший в угол Эль-Мхассани забрался в офсайд (к его фиксации есть вопросы). Зато к несостоявшемуся голу Ленини претензий у судей точно не возникло бы. После подачи корнера и скидки Пальцева в район дальней штанги Кевин сумел дотянуться до мяча, но тот попал в каркас ворот. Перед этим Корякин выручил южан, сумев перевести через перекладину плотный удар Турищева, а в концовке первого тайма чуть точности не хватило метившему в ближний угол Ковалеву.

Стоит отметить, что даже в заявке «Краснодара» отсутствовали Кордоба, Тормена, Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто, Черников, Кристиан, Жубал и Агкацев. Двое последних из этого списка испытывали проблемы со здоровьем по ходу южного дерби с «Ростовом». Прихрамывал тогда и Воробьев, однако он во вторник попал в число запасных. Дмитрий оказался единственным опытным игроком в компании молодежи. Мурад Мусаев мог себе позволить по-настоящему серьезную ротацию, имея в запасе две кубковые победы. Но, само собой, проигрывать гости не собирались, а так как впервые появившийся на поле в этом сезоне Кокшаров в первом тайме не убедил, после перерыва в игру вступил 18-летний дебютант главной команды Дряхлов.

Для начала, правда, «Краснодар» пропустил после вброса аута. При этом подопечные Олега Василенко не исполняли новомодный заброс в штрафную, а завязали очень симпатичную комбинацию. В ее завершающей стадии Магомедов вспорол оборону передачей на врывавшегося в штрафную с фланга Ковалева, и тот поставил Корякина в тупик ударом с острого угла. Произошло это в тот момент, когда Воробьев получал последние указания от Мусаева перед выходом на замену. Форвард готовился добывать победу, но для начала пришлось отыгрываться, и данная задача была решена оперативно, а спасение Доровских после красивого удара Уткина шведкой лишь ненадолго отсрочило взятие ворот.

Черно-зеленые повторили розыгрыш корнера из первого тайма, когда забить не удалось Ленини. Поменялись только исполнители: скидку выполнил 18-летний защитник Садчиков, и она получилась настолько удобной, что Оздоеву оставалось головой спокойно переправить мяч в фактически беззащитный угол.

Пожалуй, такое развитие событий выглядело логичным. Но при этом в концовке заметно ближе к решению всех вопросов в основное время оказался «Факел», однако Гнапи в районе площади ворот чуть-чуть не успел к сильному прострелу с фланга. Потом удар француза приял на себя Садчиков, а Корякин спас после атаки Гиоргобиани. Эти эпизоды с запасом перевесили момент, когда Доровских за пределами штрафной на мгновение опередил Полевого.

Итог — вторая за день серия послематчевых пенальти. Там Гнапи наконец-то забил, хотя Корякин едва не остановил его удар. Зато вратарь потащил удар Гиоргобиани, уравняв шансы после осечки Диего Косты, а потом — выиграл дуэль у Магомедова. Все в лучших традициях краснодарской вратарской школы и персонально Сафонова и Агкацева. А точку в игре паненкой поставил Оздоев. Сначала Магомед спас игру, а потом ее закончил в пользу «Краснодара».