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Сегодня, 13:30

«Акрон» убрал три московских клуба. «Спартаку» приготовиться?

Максим Никитин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаля ждет тяжелый матч Кубка России против «Акрона».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»
Футболист Кейта Бальде
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У красно-белых легкой прогулки не ожидается.

Может показаться забавным, но «Акрон» прямо сейчас — очень серьезный соперник для любой команды, даже для лидера РПЛ. Понятно, что класс клуба из Жигулевска не соответствует классу топов лиге повыше, но актуальное состояние просто восхитительное. Посудите сами: на весеннем отрезке ФНЛ «Акрон» вообще никому не проиграл. И в Кубке России, понятное дело, тоже.

Если бы ФНЛ стартовала в марте, то «Акрон» прямо сейчас ехал бы к РПЛ, поскольку тринадцать набранных очков — лучший результат в лиге на отрезке, как и разница забитых пропущенных (9:3). Да, есть еще три команды, набравшие столько же («Балтика», «Рубин» и «Родина»), но, во-первых, осенью от парней из Жигулевска такого не ждал примерно никто, а во-вторых, казалось бы, и мотивации особенной нет: середина таблицы, можно до конца турнира как-то доехать и уже в следующем сезоне открыть борьбу за повышение. Кстати говоря, уверен, что в сезоне-23/24 так и будет. «Акрон» точно поборется за РПЛ.

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Тем более что главный тренер Евгений Калешин получает полнейшую поддержку от президента «Акрона» Павла Морозова: «Так получилось, что в этом году Виталий Николаевич Панов покинул нашу команду. И в общем-то мы рады, что Евгений Игоревич возглавил нашу команду, очень рассчитываем на продолжительное сотрудничество с этим специалистом. Пока то, что он делает в команде, мне как президенту клуба очень симпатично».

В общем, у «Акрона» сейчас полный порядок не только с результатами, но и в отношениях между руководством и спортивным блоком. А после победы над «Динамо» команда Калешина получила инъекцию дополнительной уверенности.

Именно поэтому важно оценить состояние самого «Спартака», а оно ведь прямо противоположное. Да, взяли важные три очка в матче с «Торпедо», но до этого красно-белым тотально не везло с результатами: то Шелия проведет лучший матч в жизни и сохранит для «Ахмата» ноль на «Открытии», то за «Урал» разрядит пушку Сиссе, не забивавший четыре года подряд, то у «Динамо» залетит в ворота больше, чем нанесено серьезных ударов. И тут уж каждый может разувериться в своих силах, поэтому ментально «Спартак» точно у «Акрона» не выигрывает. «Проигрывает» — сказать громко, а «выигрывает» — неправда. Правда где-то посередине.

Футболист Кейта Бальде
Кейта Бальде.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Еще один фактор: состав. Красно-белые из-за дисквалификации лишились Руслана Литвинова, который схватил желтую в матче с «Уралом», и по-прежнему не могут рассчитывать на Мозеса, Промеса и Хлусевича. В странном состоянии Георгий Джикия. Он попал в заявку на матч с «Торпедо», но в обороне сыграла пара Чернов — Дуарте. Кстати, весьма неплохо, но без изысков. И конечно, без классических подкатов Георгия.

Давным-давно и надолго дисквалифицированы Соболев, Николсон и Селихов. Всю историю этой дисквалификации вы знаете, а если не знаете — смотрите матч «Зенит» — «Спартак» в последнем туре группового этапа Кубка России — там все очень доходчиво объясняется. Кстати, этой тройке осталась всего пара матчей. Игра с «Акроном» станет предпоследней, где они забанены.

Евгений Калешин (слева) и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Акрон» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России

Итого: в Жигулевске по разным причинам не сыграют семь основных спартаковцев (а если считать Наиля Умярова — восемь). Это еще один минус для Гильермо Абаскаля. И, разумеется, жирнющий плюс для команды Калешина.

«Спартак» почти точно сыграет следующим составом: Максименко — в воротах, оборона: Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, полузащита: Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов. Ну и атака: Мелешин и Бальде. Других вариантов практически не видно. Если только Даниил Денисов не передвинется в полузащиту, на его месте справа выйдет Тавареш, а позицию левого защитника займет Леон Классен. Тогда из состава выпадет Павел Мелешин, а место рядом с ним в атаке займет Михаил Игнатов. Но это детали. Творческого подхода к составу все равно не получится. Это уже факт.

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Евгений Калешин.
ФК «Акрон»

Как и факт то, что матч с «Акроном» для «Спартака» может сложиться очень тяжело. Особенно если красно-белые продолжат так же относиться к реализации собственных моментов. Напомню: «Спартак» — весенний лидер РПЛ по количеству и качеству созданных моментов по версии Ru Stat. Но к набору очков и забитым мячам это прямого отношения не имеет.

«Динамо» вот тоже на три гола две недели назад наиграло. А забило ноль. И вылетело из Кубка России. Справится ли «Спартак»? В первую очередь с собой и с собственными проблемами?

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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