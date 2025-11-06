Футбол
6 ноября, 21:35

«Спартак» победил «Локомотив» в дерби, Батраков забил с игры и не реализовал пенальти! Онлайн-трансляция матча Кубка

Первая игра 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
6 ноября, 00:10

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив

6 ноября, 21:34

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

6 ноября, 21:34

Ответная игра соперников состоится на поле «Локомотива» 26 ноября.

6 ноября, 21:34

«Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче Кубка России

90+6-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России переигали «Локомотив» со счетом 3:1. На дубль Ливая Гарсии и гол Маркиньоса гости ответили красивым результативным ударом Алексея Батракова. При этом Алексей не реализовал пенальти. Впрочем, счет закономерен — красно-белые действовали лучше.

6 ноября, 21:33

90+6-я минута. У Баринова совершенно не получился удар со средней дистанции. Похоже, это был последний шанс гостей.

6 ноября, 21:32

90+5-я минута. Зобнин и Мартинс вышли на поле. Барко и Жедсон заменены.

6 ноября, 21:31

90+4-я минута. Удар от ворот — Салтыков упустил мяч за пределы поля.

6 ноября, 21:30

90+4-я минута. Угловой — один из последних шансов гостей добиться более приемлемого результата.

6 ноября, 21:30

90+3-я минута. Свежий Угальде по флангу не сумел пройти Карпукаса.

6 ноября, 21:29

90+2-я минута. На дальний удар решился Рамирес — мяч был заблокирован.

6 ноября, 21:29

90+1-я минута. Пять минут было добавлено ко второму тайму. Есть еще время у команд на голы.

6 ноября, 21:28

90-я минута. Дмитриев простил Веселова. По сути, выход один на один запорол Игорь — Сильянов мешал незнечительно.

6 ноября, 21:26

89-я минута. Никакой выгоды из стандарта спартаковцы не извлекли. Разве что время убили.

6 ноября, 21:25

88-я минута. В метрах 28 от ворот гостей сбит Барко. Это Руденко схлопотал желтую карточку.

6 ноября, 21:22

86-я минута. Рябчук вышел на поле. Игру покинул Маркиньос.

6 ноября, 21:22

85-я минута. Фассон пробил головой, но перед этим судьи зафиксировали у него фол. Впрочем, и удар неточный.

6 ноября, 21:21

84-я минута. Угловой заработал Батраков. Он бил со средней дистанции — мяч после рикошета устремился за лицевую.

6 ноября, 21:21

83-я минута. 31 019 болельщиков в этот вечер присутствуют на футболе в Москве.

6 ноября, 21:20

82-я минута. Жедсон справа прорвался в штрафную, но долго искал Бонгонду — защитники отбились.

6 ноября, 21:18

Батраков не забил пенальти в матче «Локомотива» со «Спартаком»

81-я минута. Помазун потащил пенальти! Но будем откровенны: Батраков пробил плохо.

6 ноября, 21:17

80-я минута. Да, назначен 11-метровый. Рука Тео находилась в неестественном положении.

6 ноября, 21:16

79-я минута. Повод для пенальти — мяч попал в руку Бонгонде после удара Баринова со стандарта.

6 ноября, 21:15

78-я минута. Веселов сохранил ворота на замке после сольного выпада Жедсона. Фернандеш очень легко ушел от опеки.

6 ноября, 21:14

77-я минута. Фланговая подача Рамиреса, Мялковский чиркнул по мячу головой — неточно.

6 ноября, 21:13

75-я минута. Рамирес не позволил Маркиньосу замкнуть дальнюю штангу. Успешно отоборонялись гости.

6 ноября, 21:11

74-я минута. Батраков впереди выцарапал мяч у соперника, однако пас на находившегося в офсайде Руденко был лишним.

6 ноября, 21:10

73-я минута. Красно-белые неспешно вводят мяч в игру, видимо, пытаясь сбить атакующий порыв соперника.

6 ноября, 21:09

72-я минута. Гарсия и Солари заменены. Угальде и Бонгонда вышли на поле.

6 ноября, 21:08

70-я минута. Возобновился матч, но продолжался недолго. Маркиньос на газоне. Ньямси жестко под него подкатился.

6 ноября, 21:06

69-я минута. Гарсия и Ньямси на газоне. Вновь жесткая воздушная дуэль.

6 ноября, 21:05

68-я минута. ВАР быстро проверил легитимность гола Батракова. Все по правилам.

6 ноября, 21:04

Батраков сократил отставание «Локомотива» в матче со «Спартаком»

66-я минута. ГОООЛ! 3:1. Мастерство показал Батраков. После скидки Руденко Алексей поразил дальний угол.

6 ноября, 21:02

65-я минута. Разбежался Салтыков — настолько, что не заменил конца поля. Мяч потерян.

6 ноября, 20:59

63-я минута. Веселов проявляет себя, вылавливая мяч после удара Умярова со средней дистанции.

6 ноября, 20:59

62-я минута. Вновь со стандарта пробил Баринов. На этот раз не попал в створ.

6 ноября, 20:58

61-я минута. Солари схлопотал желтую карточку. Первая для хозяев.

6 ноября, 20:57

60-я минута. Салтыков и Мялковский вышли на поле. Игру покинули Пруцев и Бакаев.

6 ноября, 20:56

59-я минута. Джику сыграл самоотверженно, приняв на себя мяч после удара соперника.

6 ноября, 20:55

57-я минута. Жестко встречают Солари — фол со стороны Баринова, у которого уже есть желтая. Совсем не идет игра у гостей. После второго пропущенного мяча будто что-то сломалось.

6 ноября, 20:53

Маркиньос довел до крупного преимущество «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

55-я минута. ГОООЛ! 3:0. Массированная позиционная атака хозяев завершилась еще одним голом. Солари справа ушел от Рамиреса, а Маркиньос замкнул.

6 ноября, 20:51

54-я минута. Маркиньос закручивал мяч в правый верхний угол — Веселов оказался надежен.

6 ноября, 20:50

52-я минута. Железнодорожники отбились после углового справа. Так счет может стать и крупным.

6 ноября, 20:49

51-я минута. Пока что замены гостей дают обратный эффект. Бакаев разводит руками — он не смог зацепиться за мяч в результате стыка.

6 ноября, 20:48

Гарсия удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Локомотивом»

49-я минута. ГОООЛ! 2:0. Рикошеты дезориентировали Веселова. Жедсон в штрафной зацепился за мяч, а Маркиньос пробил — мяч от Гарсии оказался в воротах.

6 ноября, 20:45

48-я минута. С подбора, после стандарта, пробил Руденко с левой ноги — выше перекладины улетел мяч.

6 ноября, 20:45

48-я минута. Опасная игра со стороны Жедсона. Активному Бакаеву досталось.

6 ноября, 20:44

47-я минута. Бакаев справа делал подачу на Руденко — Ву не позволил свежему нападающему выиграть воздух.

6 ноября, 20:43

46-я минута. Возобновилось дерби. Впереди второй тайм. С мячом спартаковцы.

6 ноября, 20:42

46-я минута. Руденко и Карпускас вышли на поле у гостей на второй тайм. Комличенко и Тимофеев заменены.

6 ноября, 20:26

«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Локомотив»

45+8-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-белых. Преимущество спартаковцев не вызывает сомнений. Лучший игрок гостей — вратарь Веселов. Если бы не он, «Локо» уступал куда крупнее. Повторим, что в концовке тайма футбол отошел на второй план из-за множества единоборств.

6 ноября, 20:26

45+7-я минута. Баринов со стандарта пробил — Помазун отбил, подбор за защищающимися.

6 ноября, 20:25

45+7-я минута. Мяч попал у руку Гарсии. Метров 30 до ворот Помазуна. Вероятно, последний стандарт в первом тайме.

6 ноября, 20:24

45+6-я минута. Барко показал отличную технику, помогая защите отбиваться от прессинга.

6 ноября, 20:23

45+5-я минута. Еще одна пауза. Маркиньос уперся в Сильянова и оказался на газоне.

6 ноября, 20:22

45+4-я минута. Опять Комличенко на газоне, снова это результат единоборства на втором этаже.

6 ноября, 20:21

45+3-я минута. Много борьбы стало, креатив под конец тайма ушел на второй план.

6 ноября, 20:20

45+2-я минута. Комличенко, Умяров и Ву — жертвы борьбы на втором этаже. Снова пауза. Вновь медики на поле.

6 ноября, 20:19

45+1-я минута. Аж пять минут добавлено к первому тайму. Паузы, конечно, были.

6 ноября, 20:19

45-я минута. На газоне Дмитриев. Жестко корпус поставил Бакаев. Откровенной грубости не было.

6 ноября, 20:18

44-я минута. Еще один фол без карточки — Ву не дал разбежаться Бакаеву.

6 ноября, 20:17

43-я минута. Тимофееву досталось в единоборстве от Жедсона.

6 ноября, 20:16

42-я минута. Батраков делал тонкий пас на Бакаева, которому не хватило длины поля, чтобы оставить мяч в игре.

6 ноября, 20:14

40-я минута. Барко исполнил штрафной удар — попал в стенку, составленную из соперников.

6 ноября, 20:13

39-я минута. Гарсия сбит в метрах 28 от ворот Веселова. Свежий Фассон нарушил правила.

6 ноября, 20:12

38-я минута. Вне игры у Барко зафиксировал лайнсмен. Атака была доведена до удара, но мяч заблокировал защитник.

6 ноября, 20:11

37-я минута. 57 на 43 процента — владение мячом на данный момент в пользу хозяев.

6 ноября, 20:09

36-я минута. Веселов своевременно вышел из ворот и опередил на мяче Гарсию. Умяров делал пас из глубины.

6 ноября, 20:08

35-я минута. Пас вперед отдавал Батраков на Бакаева — Джику ускорился и перехватил.

6 ноября, 20:07

33-я минута. И еще один удар в створ с метров 24-х — Веселов отбил.

6 ноября, 20:05

32-я минута. Веселов снова совершает яркий сэйв. Ногой парировал мяч голкипер после удара в угол Солари.

6 ноября, 20:04

31-я минута. Солари при попытке обыграть Рамиреса на правой бровке заработал право на угловой.

6 ноября, 20:03

30-я минута. Фассон вышел на поле. Монтес заменен, с такой шишкой лучше матч не продолжать.

6 ноября, 20:02

29-я минута. Серьезная гематома над глазом у Монтеса. Замена уже готовится.

6 ноября, 20:02

28-я минута. Медицинская пауза. Помощь требуется Монтесу.

6 ноября, 20:01

27-я минута. Подкат Сильянова под Дмитриева — игра в мяч. Даниил улыбается.

6 ноября, 20:00

26-я минута. Баринов получил желтую карточку за разговоры. По мнению капитана гостей, его завалили около штрафной с нарушением правил. У Кукуяна оказалось иное мнение.

6 ноября, 19:59

26-я минута. Все чаще гости атакуют позиционно. Инициатива переходит к ним.

6 ноября, 19:59

25-я минута. Никакой выгоды из стандарта красно-зеленые не извлекли. Мяч отобран хозяевами.

6 ноября, 19:58

24-я минута. Джику разрядил обстановку в своей штрафной, выбив мяч на угловой.

6 ноября, 19:57

23-я минута. Денисов заблокировал обостряющий пас Баринова. Аут в пользу гостей.

6 ноября, 19:55

22-я минута. Мелкий фол Комличенко около чужой штрафной площади. Не идет игра у Николая.

6 ноября, 19:54

21-я минута. Перекладина играет за Веселова! Денисов пробил после паса Солари — мяч попал в перекладину.

6 ноября, 19:53

20-я минута. Красно-белые разыгрывают мяч от своего вратаря. Опять затишье в дерби.

6 ноября, 19:52

19-я минута. Мяч после удара Комличенко с метров 23-х заблокирован защитой красно-белых.

6 ноября, 19:51

18-я минута. Отмена пенальти — еще один повод для гостей активизировать силы. Счет 0:2 минимизировал бы их шансы на проход в полуфинал Пути РПЛ.

6 ноября, 19:49

Пенальти в ворота «Локомотива» отменено после вмешательства ВАР

16-я минута. Кукуян посмотрел эпизод на мониторе: отмена пенальти. Мяч попал уже в опорную руку.

6 ноября, 19:48

15-я минута. ВАР вступил в игру. Возможно, пенальти и отменят.

6 ноября, 19:47

14-я минута. Пенальти в ворота гостей. Жедсон бил — мяч попал в руку Тимофееву.

6 ноября, 19:47

14-я минута. Тимофеев получил желтую карточку за фол на Жедсоне. Так сказать, по совокупности.

6 ноября, 19:46

13-я минута. Веселов под натиском соперника выбил мяч за боковую. Неточный пас.

6 ноября, 19:45

11-я минута. Маркиньос просил желтую карточку для Тимофеева за фол, но у рефери иное мнение. Предупреждения нет.

6 ноября, 19:44

10-я минута. Мастерство приема мяча на бровке показал Станкович. На поле затишье.

6 ноября, 19:43

9-я минута. Солари распасовывал комбинацию с Денисовым, но им помешал Батраков. В защите вынужден действовать Алексей.

6 ноября, 19:41

8-я минута. Очень легко красно-белые доходят до чужой штрафной площади. Солари идет в обыгрыш — двух соперников прошел, а третьего не удалось.

6 ноября, 19:40

7-я минута. Момент! Тимофеев бил с угла вратарской, но не попал в дальний угол.

6 ноября, 19:40

7-я минута. Пруцев в единоборстве с Дмитриевым заработал право на угловой.

6 ноября, 19:39

6-я минута. Пропущенный мяч — отличный повод для красно-зеленых прибавить в активности.

6 ноября, 19:39

Гарсия открыл счет в матче «Спартака» с «Локомотивом»

4-я минута. ГОООЛ! 1:0. Веселов старался как мог — подвели защитники. Маркиньос сделал навес, Гарсия пробил головой — вратарь потащил из угла, но следом Ливай добил.

6 ноября, 19:37

4-я минута. Ньямси хорош в отборе около угла своей штрафной — Солари остался без мяча.

6 ноября, 19:36

2-я минута. Гости налаживают контроль мяча. Атака правым флангом — мяч упущен за боковую.

6 ноября, 19:35

1-я минута. Сходу красно-белые могли открыть счет. Веселов парировал ногой опасный удар Маркиньос. Гарсия добивал, но не попал в створ.

6 ноября, 19:34

Матч «Спартака» и «Локомотива» стартовал

1-я минута. Поехали! Московское дерби началось. С центре поля мяч в игру ввели футболисты «Локомотива».

6 ноября, 19:29

Футболисты появляются на газоне. Через две-три минуты прозвучит стартовый свисток.

6 ноября, 18:38

Стартовый состав «Спартака» на дерби с «Локомотивом»

Выбор Деяна Станковича: Помазун, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Гарсия.

Запасные: Максименко, Литвинов, Гузиев, Хлусевич, Рябчук, Самошников, Зобнин, Зорин, Мартинс, Бонгонда, Заболотный, Угальде.

6 ноября, 18:35

Стартовый состав «Локомотива» на матч со «Спартаком»

Выбор Михаила Галактионова на игру: Веселов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Рамирес, Баринов, Тимофеев, Пруцев, Батраков, Бакаев, Комличенко.

Запасные: Митюршкин, Лантратов, Фассон, Погостнов, Ненахов, Карпукас, Сарвели, Салтыков, Руденко, Мялковский.

6 ноября, 01:15

Кто не сыграет в матче «Спартак» — «Локомотив»

У «Спартака» травмирован защитник Срджан Бабич. У гостей повреждения у нападающего Дмитрия Воробьева и атакующего полузащитника Сергея Пиняева.

6 ноября, 01:05

«Спартак» — «Локомотив»: личные встречи

В последних четырех дерби исправно побеждали хозяева, однако все эти игры проходили в рамках РПЛ. Также матчи отличала зрелищность. «Локомотив» побеждал «Спартак» дома со счетом 3:1 и 4:2, а красно-белые выигрывали на своем поле — 3:2 и 5:2.

6 ноября, 00:55

Результаты «Локомотива» в Кубке России

Команда Галактионова стала второй в группе D, набрав 13 очков из 18 возможных. У «Локо» два поражения от ЦСКА (1:2 — в гостях и 0:0, 2:4 — по пенальти дома) при двух победах над «Балтикой» (2:0 — дома и 2:1 — в гостях), а также над «Акроном» (2:0 — дома и 3:1 — в гостях).

6 ноября, 00:45

Результаты «Спартака» в Кубке России

«Спартак» на групповом этапе финишировал первым в квартете С, набрав в шести турах 13 очков. Красно-белые дважды обыграли «Пари НН» (4:0 — дома и 2:1 — в гостях), а также обменялись выездными победами с «Ростовом» (2:0 и 1:2) и с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 — по пенальти и 3:1).

6 ноября, 00:35

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив»

Встречу «Спартак» — «Локомотив» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч! ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

6 ноября, 00:25

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Локомотив»

Матч команд Деяна Станковича и Михаила Галактионова состоится в четверг, 6 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по столичному времени.

6 ноября, 00:15

Всем привет!

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют «Спартак» и «Локомотив». «СЭ» будет подробно следить за московским дерби. Присоединяйтесь!

