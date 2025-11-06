«Спартак» победил «Локомотив» в дерби, Батраков забил с игры и не реализовал пенальти! Онлайн-трансляция матча Кубка

Live
6 ноября, 21:35
Первая игра 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
90+6-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России переигали «Локомотив» со счетом 3:1. На дубль Ливая Гарсии и гол Маркиньоса гости ответили красивым результативным ударом Алексея Батракова. При этом Алексей не реализовал пенальти. Впрочем, счет закономерен — красно-белые действовали лучше.
90+6-я минута. У Баринова совершенно не получился удар со средней дистанции. Похоже, это был последний шанс гостей.
90+4-я минута. Угловой — один из последних шансов гостей добиться более приемлемого результата.
90+1-я минута. Пять минут было добавлено ко второму тайму. Есть еще время у команд на голы.
90-я минута. Дмитриев простил Веселова. По сути, выход один на один запорол Игорь — Сильянов мешал незнечительно.
89-я минута. Никакой выгоды из стандарта спартаковцы не извлекли. Разве что время убили.
88-я минута. В метрах 28 от ворот гостей сбит Барко. Это Руденко схлопотал желтую карточку.
85-я минута. Фассон пробил головой, но перед этим судьи зафиксировали у него фол. Впрочем, и удар неточный.
84-я минута. Угловой заработал Батраков. Он бил со средней дистанции — мяч после рикошета устремился за лицевую.
82-я минута. Жедсон справа прорвался в штрафную, но долго искал Бонгонду — защитники отбились.
81-я минута. Помазун потащил пенальти! Но будем откровенны: Батраков пробил плохо.
80-я минута. Да, назначен 11-метровый. Рука Тео находилась в неестественном положении.
79-я минута. Повод для пенальти — мяч попал в руку Бонгонде после удара Баринова со стандарта.
78-я минута. Веселов сохранил ворота на замке после сольного выпада Жедсона. Фернандеш очень легко ушел от опеки.
77-я минута. Фланговая подача Рамиреса, Мялковский чиркнул по мячу головой — неточно.
75-я минута. Рамирес не позволил Маркиньосу замкнуть дальнюю штангу. Успешно отоборонялись гости.
74-я минута. Батраков впереди выцарапал мяч у соперника, однако пас на находившегося в офсайде Руденко был лишним.
73-я минута. Красно-белые неспешно вводят мяч в игру, видимо, пытаясь сбить атакующий порыв соперника.
70-я минута. Возобновился матч, но продолжался недолго. Маркиньос на газоне. Ньямси жестко под него подкатился.
66-я минута. ГОООЛ! 3:1. Мастерство показал Батраков. После скидки Руденко Алексей поразил дальний угол.
65-я минута. Разбежался Салтыков — настолько, что не заменил конца поля. Мяч потерян.
63-я минута. Веселов проявляет себя, вылавливая мяч после удара Умярова со средней дистанции.
57-я минута. Жестко встречают Солари — фол со стороны Баринова, у которого уже есть желтая. Совсем не идет игра у гостей. После второго пропущенного мяча будто что-то сломалось.
55-я минута. ГОООЛ! 3:0. Массированная позиционная атака хозяев завершилась еще одним голом. Солари справа ушел от Рамиреса, а Маркиньос замкнул.
54-я минута. Маркиньос закручивал мяч в правый верхний угол — Веселов оказался надежен.
52-я минута. Железнодорожники отбились после углового справа. Так счет может стать и крупным.
51-я минута. Пока что замены гостей дают обратный эффект. Бакаев разводит руками — он не смог зацепиться за мяч в результате стыка.
49-я минута. ГОООЛ! 2:0. Рикошеты дезориентировали Веселова. Жедсон в штрафной зацепился за мяч, а Маркиньос пробил — мяч от Гарсии оказался в воротах.
48-я минута. С подбора, после стандарта, пробил Руденко с левой ноги — выше перекладины улетел мяч.
47-я минута. Бакаев справа делал подачу на Руденко — Ву не позволил свежему нападающему выиграть воздух.
46-я минута. Руденко и Карпускас вышли на поле у гостей на второй тайм. Комличенко и Тимофеев заменены.
45+8-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-белых. Преимущество спартаковцев не вызывает сомнений. Лучший игрок гостей — вратарь Веселов. Если бы не он, «Локо» уступал куда крупнее. Повторим, что в концовке тайма футбол отошел на второй план из-за множества единоборств.
45+7-я минута. Баринов со стандарта пробил — Помазун отбил, подбор за защищающимися.
45+7-я минута. Мяч попал у руку Гарсии. Метров 30 до ворот Помазуна. Вероятно, последний стандарт в первом тайме.
45+6-я минута. Барко показал отличную технику, помогая защите отбиваться от прессинга.
45+4-я минута. Опять Комличенко на газоне, снова это результат единоборства на втором этаже.
45+2-я минута. Комличенко, Умяров и Ву — жертвы борьбы на втором этаже. Снова пауза. Вновь медики на поле.
45-я минута. На газоне Дмитриев. Жестко корпус поставил Бакаев. Откровенной грубости не было.
42-я минута. Батраков делал тонкий пас на Бакаева, которому не хватило длины поля, чтобы оставить мяч в игре.
40-я минута. Барко исполнил штрафной удар — попал в стенку, составленную из соперников.
39-я минута. Гарсия сбит в метрах 28 от ворот Веселова. Свежий Фассон нарушил правила.
38-я минута. Вне игры у Барко зафиксировал лайнсмен. Атака была доведена до удара, но мяч заблокировал защитник.
36-я минута. Веселов своевременно вышел из ворот и опередил на мяче Гарсию. Умяров делал пас из глубины.
32-я минута. Веселов снова совершает яркий сэйв. Ногой парировал мяч голкипер после удара в угол Солари.
31-я минута. Солари при попытке обыграть Рамиреса на правой бровке заработал право на угловой.
30-я минута. Фассон вышел на поле. Монтес заменен, с такой шишкой лучше матч не продолжать.
26-я минута. Баринов получил желтую карточку за разговоры. По мнению капитана гостей, его завалили около штрафной с нарушением правил. У Кукуяна оказалось иное мнение.
25-я минута. Никакой выгоды из стандарта красно-зеленые не извлекли. Мяч отобран хозяевами.
22-я минута. Мелкий фол Комличенко около чужой штрафной площади. Не идет игра у Николая.
21-я минута. Перекладина играет за Веселова! Денисов пробил после паса Солари — мяч попал в перекладину.
19-я минута. Мяч после удара Комличенко с метров 23-х заблокирован защитой красно-белых.
18-я минута. Отмена пенальти — еще один повод для гостей активизировать силы. Счет 0:2 минимизировал бы их шансы на проход в полуфинал Пути РПЛ.
16-я минута. Кукуян посмотрел эпизод на мониторе: отмена пенальти. Мяч попал уже в опорную руку.
14-я минута. Тимофеев получил желтую карточку за фол на Жедсоне. Так сказать, по совокупности.
11-я минута. Маркиньос просил желтую карточку для Тимофеева за фол, но у рефери иное мнение. Предупреждения нет.
9-я минута. Солари распасовывал комбинацию с Денисовым, но им помешал Батраков. В защите вынужден действовать Алексей.
8-я минута. Очень легко красно-белые доходят до чужой штрафной площади. Солари идет в обыгрыш — двух соперников прошел, а третьего не удалось.
6-я минута. Пропущенный мяч — отличный повод для красно-зеленых прибавить в активности.
4-я минута. ГОООЛ! 1:0. Веселов старался как мог — подвели защитники. Маркиньос сделал навес, Гарсия пробил головой — вратарь потащил из угла, но следом Ливай добил.
4-я минута. Ньямси хорош в отборе около угла своей штрафной — Солари остался без мяча.
2-я минута. Гости налаживают контроль мяча. Атака правым флангом — мяч упущен за боковую.
1-я минута. Сходу красно-белые могли открыть счет. Веселов парировал ногой опасный удар Маркиньос. Гарсия добивал, но не попал в створ.
1-я минута. Поехали! Московское дерби началось. С центре поля мяч в игру ввели футболисты «Локомотива».
Выбор Деяна Станковича: Помазун, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Гарсия.
Запасные: Максименко, Литвинов, Гузиев, Хлусевич, Рябчук, Самошников, Зобнин, Зорин, Мартинс, Бонгонда, Заболотный, Угальде.
Выбор Михаила Галактионова на игру: Веселов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Рамирес, Баринов, Тимофеев, Пруцев, Батраков, Бакаев, Комличенко.
Запасные: Митюршкин, Лантратов, Фассон, Погостнов, Ненахов, Карпукас, Сарвели, Салтыков, Руденко, Мялковский.
У «Спартака» травмирован защитник Срджан Бабич. У гостей повреждения у нападающего Дмитрия Воробьева и атакующего полузащитника Сергея Пиняева.
В последних четырех дерби исправно побеждали хозяева, однако все эти игры проходили в рамках РПЛ. Также матчи отличала зрелищность. «Локомотив» побеждал «Спартак» дома со счетом 3:1 и 4:2, а красно-белые выигрывали на своем поле — 3:2 и 5:2.
Команда Галактионова стала второй в группе D, набрав 13 очков из 18 возможных. У «Локо» два поражения от ЦСКА (1:2 — в гостях и 0:0, 2:4 — по пенальти дома) при двух победах над «Балтикой» (2:0 — дома и 2:1 — в гостях), а также над «Акроном» (2:0 — дома и 3:1 — в гостях).
«Спартак» на групповом этапе финишировал первым в квартете С, набрав в шести турах 13 очков. Красно-белые дважды обыграли «Пари НН» (4:0 — дома и 2:1 — в гостях), а также обменялись выездными победами с «Ростовом» (2:0 и 1:2) и с махачкалинским «Динамо» (1:1, 3:4 — по пенальти и 3:1).
Встречу «Спартак» — «Локомотив» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч! ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч команд Деяна Станковича и Михаила Галактионова состоится в четверг, 6 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по столичному времени.
