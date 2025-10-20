Футбол
FONBET Кубок России
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Live

Live

21 октября, 22:30

ЦСКА победил «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка

Игра Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
21 октября, 22:30

ЦСКА победил «Акрон» в матче шестого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
21 октября, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:2
Акрон

21 октября, 22:29

Матч окончен

Все, ЦСКА выигрывает у «Акрона» со счетом 3:2 и выходит на первое место в группе. «Акрон» же остается на последней строчке.

21 октября, 22:28

«Акрон» забивает второй гол

90+8. ГОООЛ! Беншимол низом пробил, причем не в угол — Тороп не отбил.

21 октября, 22:27

90+7. Да, Цыганок ставит пенальти. Второй раз за игру он назначает 11-метровый в ворота ЦСКА после просмотра видеоповтора.

21 октября, 22:26

90+6. А матч-то продолжается. Пенальти за фол Жоау Виктора на Беншимоле может быть назначен. VAR зовет арбитра к монитору.

21 октября, 22:25

90+5. Беншимол под конец повреждение получил. За пределами поля он лежит и не может пока подняться.

21 октября, 22:24

90+4. Круговой стреляет метров с 30! И тащит из угла Тереховский!

21 октября, 22:23

90+3. Алеррандро на дриблинге роскошно прошел Агапова и выкатил мяч на Кармо, который пробил в защитника, расстелившегося в подкате.

21 октября, 22:22

90+2. Абдулкадуров порвал футболку в борьбе с Беншимолом. Эта парочка сегодня много взаимодействовала.

21 октября, 22:21

90+1. Агапов «горчичник» получил за срыв атаки. Не дал он убежать Бандикяну.

21 октября, 22:20

90-я минута. Добавленное время пошло. Пять минут арбитр компенсировал.

21 октября, 22:18

88-я минута. Обляков попытался пробить издалека, но мяч застрял в гуще защитников в штрафной.

21 октября, 22:17

87-я минута. Мяч почти все время на половине поля гостей сейчас. ЦСКА комбинирует, выискивая вариант для обострения.

21 октября, 22:16

86-я минута. Мойзес бросил Кругового в прорыв по флангу, тот с левого края отдал мяч назад Мойзесу, который успел добежать до штрафной и пробить в касание в дальний угол — Тереховский дотянулся!

21 октября, 22:15

85-я минута. Продолжает ЦСКА уверенно контролировать мяч. Интриги в матче, кажется, уже не осталось.

21 октября, 22:13

83-я минута. У «Акрона» вместо Болдырева на концовку вышел Бистрович. Сыграет против бывшей команды несколько минут.

21 октября, 22:12

ЦСКА забивает третий гол

82-я минута. ГОООЛ! Только что вышедший Круговой после перехвата вырезал передачу с левого фланга, а Алеррандро в подкате переправил мяч в ближний угол.

21 октября, 22:10

80-я минута. И еще одна замена у ЦСКА — Круговой меняет Шуманского.

21 октября, 22:09

79-я минута. А теперь уже в обороне отрабатывает Кисляк, блокируя удар Севикяна.

21 октября, 22:08

ЦСКА забивает второй гол

78-я минута. ГОООЛ! Быстрая позиционная атака ЦСКА, Алеррандро вывели на удар, но он чуть поскользнулся и не пробил, а с подхвата после неудачного выноса Эшковала Кисляк уложил мяч в угол.

21 октября, 22:07

77-я минута. «Акрон» уже отдал мяч армейцам и согласен действовать на контратаках.

21 октября, 22:06

76-я минута. Вильягру и Верде меняют Обляков и Кисляк. Четверть часа в их распоряжении.

21 октября, 22:04

74-я минута. У ЦСКА переоделись Обляков и Кисляк. Армейцы не хотят доводить дело до пенальти и достают козырей.

21 октября, 22:03

73-я минута. Спокойно отбиваются тольяттинцы после подачи углового — на «втором этаже» у ЦСКА сегодня не складывается.

21 октября, 22:02

72-я минута. Эшковал не попал по мячу, чиркнув по нему, пытаясь выбить. И привез угловой у своих ворот.

21 октября, 22:00

70-я минута. Мойзес грубо сыграл против убегавшего в контратаку соперника и получил желтую карточку.

21 октября, 21:58

68-я минута. Беншимол из-за штрафной решился на удар в ближнюю «девятку», но немного не попал в створ.

21 октября, 21:57

67-я минута. А у «Акрона» вместо Лончара и вышли Бакаева появились Хосонов и Севикян.

21 октября, 21:56

66-я минута. Замены пошли. Кармо и Алеррандро вышли у ЦСКА вместо Пополитова и Пововича.

21 октября, 21:55

«Акрон» сравнивает счет

65-я минута. Легко реализует 11-метровый Беншимол — в левый нижний угол он пробил, Тороп не угадал.

21 октября, 21:54

64-я минута. И все-таки будет пенальти! Арбитр принимает решение в пользу «Акрона».

21 октября, 21:53

63-я минута. Арбитра позвали к монитору. Что решит Цыганок?

21 октября, 21:51

62-я минута. Проверка будет! VAR остановил игру и просматривает видеоповтор.

21 октября, 21:50

61-я минута. Беншимол упал в штрафной ЦСКА — Абдулкадыров его зацепил за футболку. Но был ли контакт в ногах?

21 октября, 21:49

59-я минута. Марадишвили дотащил мяч почти до линии штрафной, но свалился мяч с ноги и после удара улетел в сторону.

21 октября, 21:48

58-я минута. ЦСКА готовит двойную замену. У «Акрона» тоже разминается целая группа игроков.

21 октября, 21:47

57-я минута. Как будто бы во втором тайме чуть поживее команды действуют. А сейчас еще и замены игру освежить должны.

21 октября, 21:45

55-я минута. Беншимол на бровке подтолкнул Поповича, тот аж покинул пределы поля. Но здесь без желтой карточки обошлось.

21 октября, 21:44

54-я минута. Еще одна подача в штрафную гостей, теперь от Мойзеса. Но снова защита выбивает мяч.

21 октября, 21:42

52-я минута. Руиса подтолкнули на фланге, когда он пытался убежать в атаку. Но обошлось без карточки.

21 октября, 21:41

51-я минута. Вильягра закидывал мяч в штрафную — защита «Акрона» начеку. Вертикальные передачи у ЦСКА сегодня особо не проходят.

21 октября, 21:40

50-я минута. Армейцы долго держат мяч на половине поля соперника, но так и не получается обострить.

21 октября, 21:37

48-я минута. Марадишвили подавал с фланга, мяч задел защитника ЦСКА и прилетел в руки Торопу.

21 октября, 21:35

Второй тайм

46-я минута. Вернулись команды на поле. У «Акрона» произошла одна замена — Джаковац вышел вместо Джурасовича.

21 октября, 21:20

Перерыв

Все, завершен первый тайм. Очень спорный эпизод в конце произошел, но ЦСКА в итоге уходит на перерыв с преимуществом в счете.

21 октября, 21:19

ЦСКА выходит вперед

45+2. И в итоге засчитан гол! Вот это поворот. Не покинул мяч поле по мнению арбитров на VAR.

21 октября, 21:18

45+1. Добавлена одна минута, но в итоге больше команды переиграют, потому что идет проверка гола.

21 октября, 21:17

45-я минута. Забили армейцы гол, но он, видимо, не будет засчитан. Попович отдавал голевой пас на Шуманского из-за лицевой и упустил мяч за линию.

21 октября, 21:15

44-я минута. Опасной получилась подача, но Тереховский в прыжке успел опередить всех игроков и кулаками выбить мяч.

21 октября, 21:14

43-я минута. Руис заработал штрафной на правом фланге в борьбе сразу с двумя соперниками. И сам же будет подавать колумбиец.

21 октября, 21:13

42-я минута. Мойзес подает с левого фланга в штрафную, защитники снимают мяч с головы Шуманского.

21 октября, 21:11

40-я минута. Верде освободился под удар, но покатил мяч в штрафную, где Агапов на мгновение опередил Верде.

21 октября, 21:10

39-я минута. Попович разгонял атаку по центру и попытался пробить метров с 20, но угодил в защитника.

21 октября, 21:09

37-я минута. Пополитов на фланге пытался обыграть Рочу, но тот в подкате уверенно отобрал мяч у соперника и начал атаку своей команды.

21 октября, 21:08

36-я минута. И снова перекатыванием мяча занялись армейцы. С созданием остроты у ворот «Акрона» есть сложности.

21 октября, 21:06

34-я минута. Шуманский в борьбе в штрафной попал бутсой в лицо Эшковалу. И это первая карточка в матче.

21 октября, 21:04

32-я минута. Болдырев после перехвата зарядил из-за штрафной — над перекладиной!

21 октября, 21:03

31-я минута. Бандикян получил мяч на фланге, но на дриблинге не смог уйти от защитника и упустил мяч за лицевую.

21 октября, 21:01

29-я минута. ЦСКА больше правый фланг при атаке задействует. Довольно непривычно. Но в любом случае пока тольяттинцы справляются с навесами и прострелами армейцев.

21 октября, 21:00

28-я минута. Равная в целом игра. ЦСКА чуть больше стал контролировать мяч, но «Акрон» хорош в прессинге. А голевых моментов пока и не было.

21 октября, 20:59

27-я минута. Шуманский пяткой отдал на Пополитова в штрафную, но тому в последний момент помешали нанести удар.

21 октября, 20:58

25-я минута. В порядке Абдулкадыров, продолжит он игру. Беншимол извинился перед игроком ЦСКА.

21 октября, 20:56

24-я минута. Остановка в игре — Абдулкадуров получил ногой по лицу от Беншимола в борьбе.

21 октября, 20:55

23-я минута. Шуманский приложился из-за штрафной, но мяч полетел заметно выше ворот.

21 октября, 20:53

22-я минута. Бакаев в касание пытался пробить после паса низом с края штрафной, но помешали ему защитники нанести акцентированный удар.

21 октября, 20:52

20-я минута. Заброс из глубины на Беншимола мог получиться под выход один на один, но Тороп выбежал за пределы штрафной площади и опередил форварда.

21 октября, 20:51

19-я минута. Армейцы забрали мяч и коротким пасом раскатывают его на половине поля гостей. Но без продвижения вперед.

21 октября, 20:50

17-я минута. Лончар ударом головой замыкал подачу с фланга, но получилось неопасно.

21 октября, 20:48

16-я минута. Савичев перехватил передачу на Пополитова, не дав ему принять мяч в штрафной.

21 октября, 20:46

14-я минута. Посвистывают армейские болельщики. Хочется им более активного футбола.

21 октября, 20:44

12-я минута. «Акрон» прессингом выдавил армейцев на свою половину поля. Гости не тушуются и действуют довольно напористо.

21 октября, 20:43

11-я минута. Пока не очень высокий темп в игре. ЦСКА уже больше владеет мячом, но даже в штрафную армейцы еще, по сути, не входили.

21 октября, 20:42

10-я минута. Попович прорвался по флангу, но пас в штрафную ему не позволили сделать. Еще и углового не будет.

21 октября, 20:40

8-я минута. Шуманский в офсайд залез. Причем пас ему отдавал голкипер Тороп.

21 октября, 20:39

7-я минута. Мойзес с фланга закидывал мяч в штрафную, но защита «Акрона» выносит его подальше.

21 октября, 20:37

5-я минута. По-прежнему ЦСКА не может толком закрепиться на чужой половине поля. Но сейчас хотя бы владеют мячом армейцы.

21 октября, 20:35

3-я минута. Неожиданно агрессивно в атаке начинает «Акрон». Пока гости не уходят с половины поля соперника.

21 октября, 20:34

2-я минута. Бакаева потеряли защитники армейцев, он получил мяч у линии штрафной и пробил — выше ворот!

21 октября, 20:32

Первый тайм

1-я минута. «Акрон» начинает с центра поля. Гости сегодня в белой форме. Хозяева в красно-синей.

21 октября, 19:54

Состав «Акрона»

«Акрон»: Тереховский, Роча, Агапов, Эсковаль, Савичев, Джурасович, Марадишвили, Лончар, Болдырев, Бакаев, Беншимол.

Запасные: Постриган, Гудиев, Фернандес, Неделчару, Бокоев, Базилевский, Пестряков, Хосонов, Кузьмин, Бистрович, Севикян, Джаковац.

21 октября, 19:52

Состав ЦСКА

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Пополитов, Вильягра, Верде, Попович, Руис, Шуманский.

Запасные: Баровский, Бесаев, Лукин, Гайич, Рядно, Обляков, Кисляк, Глебов, Круговой, Кармо, Алеррандро.

20 октября, 23:00

ЦСКА — «Акрон»: потери

У ЦСКА довольно много потерь перед кубковой игрой. По-прежнему вне игры Игорь Акинфеев, но его возвращение в строй ожидается уже к концу октября. Также травмированы Матеус Алвес, Рамиро Ди Лусиано и Тамерлан Мусаев. А в матче с «Локомотивом» перелом носа получил Игорь Дивеев.

«Акрон» практически в боевом составе готовится к предстоящей игре. Участие в матче с ЦСКА не сможет принять только голкипер Александр Васютин.

20 октября, 22:50

ЦСКА — «Акрон»: история противостояния

В первом матче группового этапа в этом розыгрыше Кубка России ЦСКА уступил в гостях «Акрону» по пенальти. Тот матч завершился вничью 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее были тольяттинцы — 5:4.

В РПЛ команды встречались всего три раза, и каждый раз побеждал ЦСКА. Последнее очное противостояние состоялось почти 2 месяца назад — 24 августа. Тогда армейцы победили 3:1.

20 октября, 22:40

ЦСКА — «Акрон»: турнирное положение

За тур до конца группового этапа ЦСКА занимает первое место с 10 очками, а «Акрон» с 5 очками находится на 4-м месте. Армейцы ведут заочную борьбу за первое место с «Локомотивом», у которого тоже 10 очков, а тольяттинцы борются за третью строчку с «Балтикой».

По сути ЦСКА нужно набрать больше очков, чем «Локомотив», а «Акрону» — больше, чем «Балтика». Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится в четверг.

20 октября, 22:30

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Акрон»

В прямом эфире матч ЦСКА — «Акрон» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

20 октября, 22:20

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Акрон»

Матч состоится во вторник, 21 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск.

20 октября, 22:10

Всем привет!

В 6-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в группе D ЦСКА на своем поле сыграет с «Акроном». «СЭ» будет подробно следить за матчем. Присоединяйтесь!

  • лорд Зелони

    Правильно сказал Талалаев, как играет ЦСКА, так обязательно или удаление, или пенальти. В этой игре аж два. И оба в ворота одной и той же команды лорд Зелони

    22.10.2025

  • lenin.vowa2018

    Бывший армеец Агапов не стал выбивать мяч из-под ног Кисляка чтобы его не травмировать, вот и гол.

    21.10.2025

  • oleg ves

    в этой группе игра в поддавки, кони выставили жеребят

    21.10.2025

    • Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости