21 октября, 22:30
ЦСКА победил «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка
Игра Пути РПЛ FONBET Кубка России.
ЦСКА победил «Акрон» в матче шестого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Матч окончен
Все, ЦСКА выигрывает у «Акрона» со счетом 3:2 и выходит на первое место в группе. «Акрон» же остается на последней строчке.
«Акрон» забивает второй гол
90+8. ГОООЛ! Беншимол низом пробил, причем не в угол — Тороп не отбил.
90+7. Да, Цыганок ставит пенальти. Второй раз за игру он назначает 11-метровый в ворота ЦСКА после просмотра видеоповтора.
90+6. А матч-то продолжается. Пенальти за фол Жоау Виктора на Беншимоле может быть назначен. VAR зовет арбитра к монитору.
90+5. Беншимол под конец повреждение получил. За пределами поля он лежит и не может пока подняться.
90+3. Алеррандро на дриблинге роскошно прошел Агапова и выкатил мяч на Кармо, который пробил в защитника, расстелившегося в подкате.
90+2. Абдулкадуров порвал футболку в борьбе с Беншимолом. Эта парочка сегодня много взаимодействовала.
88-я минута. Обляков попытался пробить издалека, но мяч застрял в гуще защитников в штрафной.
87-я минута. Мяч почти все время на половине поля гостей сейчас. ЦСКА комбинирует, выискивая вариант для обострения.
86-я минута. Мойзес бросил Кругового в прорыв по флангу, тот с левого края отдал мяч назад Мойзесу, который успел добежать до штрафной и пробить в касание в дальний угол — Тереховский дотянулся!
85-я минута. Продолжает ЦСКА уверенно контролировать мяч. Интриги в матче, кажется, уже не осталось.
83-я минута. У «Акрона» вместо Болдырева на концовку вышел Бистрович. Сыграет против бывшей команды несколько минут.
ЦСКА забивает третий гол
82-я минута. ГОООЛ! Только что вышедший Круговой после перехвата вырезал передачу с левого фланга, а Алеррандро в подкате переправил мяч в ближний угол.
ЦСКА забивает второй гол
78-я минута. ГОООЛ! Быстрая позиционная атака ЦСКА, Алеррандро вывели на удар, но он чуть поскользнулся и не пробил, а с подхвата после неудачного выноса Эшковала Кисляк уложил мяч в угол.
77-я минута. «Акрон» уже отдал мяч армейцам и согласен действовать на контратаках.
76-я минута. Вильягру и Верде меняют Обляков и Кисляк. Четверть часа в их распоряжении.
74-я минута. У ЦСКА переоделись Обляков и Кисляк. Армейцы не хотят доводить дело до пенальти и достают козырей.
73-я минута. Спокойно отбиваются тольяттинцы после подачи углового — на «втором этаже» у ЦСКА сегодня не складывается.
72-я минута. Эшковал не попал по мячу, чиркнув по нему, пытаясь выбить. И привез угловой у своих ворот.
70-я минута. Мойзес грубо сыграл против убегавшего в контратаку соперника и получил желтую карточку.
68-я минута. Беншимол из-за штрафной решился на удар в ближнюю «девятку», но немного не попал в створ.
67-я минута. А у «Акрона» вместо Лончара и вышли Бакаева появились Хосонов и Севикян.
66-я минута. Замены пошли. Кармо и Алеррандро вышли у ЦСКА вместо Пополитова и Пововича.
«Акрон» сравнивает счет
65-я минута. Легко реализует 11-метровый Беншимол — в левый нижний угол он пробил, Тороп не угадал.
64-я минута. И все-таки будет пенальти! Арбитр принимает решение в пользу «Акрона».
61-я минута. Беншимол упал в штрафной ЦСКА — Абдулкадыров его зацепил за футболку. Но был ли контакт в ногах?
59-я минута. Марадишвили дотащил мяч почти до линии штрафной, но свалился мяч с ноги и после удара улетел в сторону.
58-я минута. ЦСКА готовит двойную замену. У «Акрона» тоже разминается целая группа игроков.
57-я минута. Как будто бы во втором тайме чуть поживее команды действуют. А сейчас еще и замены игру освежить должны.
55-я минута. Беншимол на бровке подтолкнул Поповича, тот аж покинул пределы поля. Но здесь без желтой карточки обошлось.
54-я минута. Еще одна подача в штрафную гостей, теперь от Мойзеса. Но снова защита выбивает мяч.
52-я минута. Руиса подтолкнули на фланге, когда он пытался убежать в атаку. Но обошлось без карточки.
51-я минута. Вильягра закидывал мяч в штрафную — защита «Акрона» начеку. Вертикальные передачи у ЦСКА сегодня особо не проходят.
50-я минута. Армейцы долго держат мяч на половине поля соперника, но так и не получается обострить.
48-я минута. Марадишвили подавал с фланга, мяч задел защитника ЦСКА и прилетел в руки Торопу.
Второй тайм
46-я минута. Вернулись команды на поле. У «Акрона» произошла одна замена — Джаковац вышел вместо Джурасовича.
Перерыв
Все, завершен первый тайм. Очень спорный эпизод в конце произошел, но ЦСКА в итоге уходит на перерыв с преимуществом в счете.
ЦСКА выходит вперед
45+2. И в итоге засчитан гол! Вот это поворот. Не покинул мяч поле по мнению арбитров на VAR.
45+1. Добавлена одна минута, но в итоге больше команды переиграют, потому что идет проверка гола.
45-я минута. Забили армейцы гол, но он, видимо, не будет засчитан. Попович отдавал голевой пас на Шуманского из-за лицевой и упустил мяч за линию.
44-я минута. Опасной получилась подача, но Тереховский в прыжке успел опередить всех игроков и кулаками выбить мяч.
43-я минута. Руис заработал штрафной на правом фланге в борьбе сразу с двумя соперниками. И сам же будет подавать колумбиец.
42-я минута. Мойзес подает с левого фланга в штрафную, защитники снимают мяч с головы Шуманского.
40-я минута. Верде освободился под удар, но покатил мяч в штрафную, где Агапов на мгновение опередил Верде.
39-я минута. Попович разгонял атаку по центру и попытался пробить метров с 20, но угодил в защитника.
37-я минута. Пополитов на фланге пытался обыграть Рочу, но тот в подкате уверенно отобрал мяч у соперника и начал атаку своей команды.
36-я минута. И снова перекатыванием мяча занялись армейцы. С созданием остроты у ворот «Акрона» есть сложности.
34-я минута. Шуманский в борьбе в штрафной попал бутсой в лицо Эшковалу. И это первая карточка в матче.
31-я минута. Бандикян получил мяч на фланге, но на дриблинге не смог уйти от защитника и упустил мяч за лицевую.
29-я минута. ЦСКА больше правый фланг при атаке задействует. Довольно непривычно. Но в любом случае пока тольяттинцы справляются с навесами и прострелами армейцев.
28-я минута. Равная в целом игра. ЦСКА чуть больше стал контролировать мяч, но «Акрон» хорош в прессинге. А голевых моментов пока и не было.
27-я минута. Шуманский пяткой отдал на Пополитова в штрафную, но тому в последний момент помешали нанести удар.
25-я минута. В порядке Абдулкадыров, продолжит он игру. Беншимол извинился перед игроком ЦСКА.
24-я минута. Остановка в игре — Абдулкадуров получил ногой по лицу от Беншимола в борьбе.
23-я минута. Шуманский приложился из-за штрафной, но мяч полетел заметно выше ворот.
22-я минута. Бакаев в касание пытался пробить после паса низом с края штрафной, но помешали ему защитники нанести акцентированный удар.
20-я минута. Заброс из глубины на Беншимола мог получиться под выход один на один, но Тороп выбежал за пределы штрафной площади и опередил форварда.
19-я минута. Армейцы забрали мяч и коротким пасом раскатывают его на половине поля гостей. Но без продвижения вперед.
17-я минута. Лончар ударом головой замыкал подачу с фланга, но получилось неопасно.
16-я минута. Савичев перехватил передачу на Пополитова, не дав ему принять мяч в штрафной.
14-я минута. Посвистывают армейские болельщики. Хочется им более активного футбола.
12-я минута. «Акрон» прессингом выдавил армейцев на свою половину поля. Гости не тушуются и действуют довольно напористо.
11-я минута. Пока не очень высокий темп в игре. ЦСКА уже больше владеет мячом, но даже в штрафную армейцы еще, по сути, не входили.
10-я минута. Попович прорвался по флангу, но пас в штрафную ему не позволили сделать. Еще и углового не будет.
7-я минута. Мойзес с фланга закидывал мяч в штрафную, но защита «Акрона» выносит его подальше.
5-я минута. По-прежнему ЦСКА не может толком закрепиться на чужой половине поля. Но сейчас хотя бы владеют мячом армейцы.
3-я минута. Неожиданно агрессивно в атаке начинает «Акрон». Пока гости не уходят с половины поля соперника.
2-я минута. Бакаева потеряли защитники армейцев, он получил мяч у линии штрафной и пробил — выше ворот!
Первый тайм
1-я минута. «Акрон» начинает с центра поля. Гости сегодня в белой форме. Хозяева в красно-синей.
Состав «Акрона»
«Акрон»: Тереховский, Роча, Агапов, Эсковаль, Савичев, Джурасович, Марадишвили, Лончар, Болдырев, Бакаев, Беншимол.
Запасные: Постриган, Гудиев, Фернандес, Неделчару, Бокоев, Базилевский, Пестряков, Хосонов, Кузьмин, Бистрович, Севикян, Джаковац.
Состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Пополитов, Вильягра, Верде, Попович, Руис, Шуманский.
Запасные: Баровский, Бесаев, Лукин, Гайич, Рядно, Обляков, Кисляк, Глебов, Круговой, Кармо, Алеррандро.
ЦСКА — «Акрон»: потери
У ЦСКА довольно много потерь перед кубковой игрой. По-прежнему вне игры Игорь Акинфеев, но его возвращение в строй ожидается уже к концу октября. Также травмированы Матеус Алвес, Рамиро Ди Лусиано и Тамерлан Мусаев. А в матче с «Локомотивом» перелом носа получил Игорь Дивеев.
«Акрон» практически в боевом составе готовится к предстоящей игре. Участие в матче с ЦСКА не сможет принять только голкипер Александр Васютин.
ЦСКА — «Акрон»: история противостояния
В первом матче группового этапа в этом розыгрыше Кубка России ЦСКА уступил в гостях «Акрону» по пенальти. Тот матч завершился вничью 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее были тольяттинцы — 5:4.
В РПЛ команды встречались всего три раза, и каждый раз побеждал ЦСКА. Последнее очное противостояние состоялось почти 2 месяца назад — 24 августа. Тогда армейцы победили 3:1.
ЦСКА — «Акрон»: турнирное положение
За тур до конца группового этапа ЦСКА занимает первое место с 10 очками, а «Акрон» с 5 очками находится на 4-м месте. Армейцы ведут заочную борьбу за первое место с «Локомотивом», у которого тоже 10 очков, а тольяттинцы борются за третью строчку с «Балтикой».
По сути ЦСКА нужно набрать больше очков, чем «Локомотив», а «Акрону» — больше, чем «Балтика». Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится в четверг.
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Акрон»
В прямом эфире матч ЦСКА — «Акрон» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Акрон»
Матч состоится во вторник, 21 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:30 мск.
лорд Зелони
Правильно сказал Талалаев, как играет ЦСКА, так обязательно или удаление, или пенальти. В этой игре аж два. И оба в ворота одной и той же команды лорд Зелони
22.10.2025
lenin.vowa2018
Бывший армеец Агапов не стал выбивать мяч из-под ног Кисляка чтобы его не травмировать, вот и гол.
21.10.2025
oleg ves
в этой группе игра в поддавки, кони выставили жеребят
21.10.2025