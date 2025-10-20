ЦСКА победил «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка

ЦСКА — «Акрон»: турнирное положение

За тур до конца группового этапа ЦСКА занимает первое место с 10 очками, а «Акрон» с 5 очками находится на 4-м месте. Армейцы ведут заочную борьбу за первое место с «Локомотивом», у которого тоже 10 очков, а тольяттинцы борются за третью строчку с «Балтикой».

По сути ЦСКА нужно набрать больше очков, чем «Локомотив», а «Акрону» — больше, чем «Балтика». Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится в четверг.