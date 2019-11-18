Жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Кубка пройдет 22 ноября

22 ноября в Доме футбола состоится жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Олимп-Кубка России сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт РФС. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В 1/4 финала сыграют такие пары: «Химки» — «Торпедо», «Шинник» — «Урал», «Спартак» — ЦСКА, «Зенит» — «Ахмат».

Согласно регламенту турнира, в матчах 1/8, 1/4 и 1/2 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а в случае равенства этого показателя — жребием, при этом отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала, а жеребьевку по определению хозяев полей согласно сетке Кубка, в соответствии с настоящим регламентом проводит совместная комиссия и департамент организации и проведения соревнований.

Таким образом, в паре участников «Химки» — «Торпедо» хозяином автоматически стал подмосковный клуб. Между участниками остальных пар будет проведена жеребьевка.

Матчи 1/4 финала состоятся 4 и 5 марта 2020 года. Точные даты и время проведения встреч будут определены позднее.