Жеребьевка 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России состоится 29 сентября

Стала известная дата проведения жеребьевки 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Она состоится в пятницу, 29 сентября. Начало — в 13.00 мск.

«Жеребьевка будет состоять из двух раундов. В первом используются две корзины, в одной размещаются 16 шаров с названиями команд. Слепым жребием из первой корзины во вторую отбираются 8 шаров. Далее из каждой корзины отбираются по одному шару для формирования пар участников 5-го раунда.

Во втором раунде в случае равенства количества матчей, сыгранных дома и на выезде, проводится жеребьевка по определению хозяина поля. При этом используется одна корзина и комплект из шаров с номерами от 1-го до 4-х. Команда становится хозяином поля, если выбран шар с большим номером, а гостем становится команда, если выбран шар с меньшим номером», — сообщается на сайте РФС.